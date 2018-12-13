Минздрав вводит новый метод мониторинга обеспечения бесплатными лекарствами

В Казахстане 3 млн человек получат sms-оповещение о получении бесплатных лекарств. Новый вид мониторинга за предоставлением бесплатных лекарственных средств и изделий медицинского назначения запускается в пилотном режиме в целях совершенствования процессов оплаты услуг гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Минздрав намерен апробировать его до конца этого года.

«С начала 2018 года Фонд медицинского страхования изменил порядок оплаты предоставляемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне. С текущего года деньги перечисляются только по фактически обеспеченным рецептам – при получении лекарств пациентом и после внесения отметки в информационную систему «Лекарственное обеспечение» (ИСЛО) об отпуске препарата. Следующий этап – вовлечение в систему контроля самих пациентов, который мы запустили сегодня в пилотном режиме», - пояснила и. о. председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ботагоз Жакселекова.

В рамках совместного проекта Минздрав, ФСМС и ТОО «СК-Фармация» в течение нескольких дней будут осуществлять sms-рассылку пациентам, чьи данные как получателей бесплатных лекарств отражены в системе ИСЛО в ноябре – декабре текущего года. В общей сложности, рассылку планируется сделать по 3 млн телефонных номеров, указанных в информационной системе.

По данным Минздрава, в сообщении будет содержаться информация о номере рецепта и дате предоставления лекарства. В случае, если пациент не получал эти медикаменты, ему будет предложено направить в ответ на sms-уведомление цифру «0» или позвонить в контакт-центр ТОО «СК-Фармация».

«Мы понимаем, что пациенты могли допустить ошибки при указании своих контактных телефонов и рассылку получат не все, поэтому обращаем внимание населения на возможность пожаловаться через контакт-центр «СК-Фармации», - отметила Жакселекова.

Информация по каждому звонку и sms будет анализироваться, после чего информация будет направлена в Минздрав для принятия решений. Если по итогам рассылки будут выявлены существенные отклонения от данных в информационной системе по выданным лекарствам, проект получит дальнейшее развитие и будет продлен. Кроме того, в будущем он может быть масштабирован на другие виды услуг, предоставляемых в рамках ГОБМП.