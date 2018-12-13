Также его кандидатуру поддержали и главы стран-участниц организации
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Назарбаев поддержал кандидатуру представителя Беларуси на пост генсека ОДКБ
фото пресс-службы президента РК

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Зась. В ходе встречи президент Казахстана выразил ему поддержку в качестве кандидата на пост Генерального секретаря ОДКБ, сообщила пресс-служба президента РК.

«В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать Вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов Организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что Ваши встречи прошли хорошо», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.

«Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать Вас», - сказал глава государства.

В ходе беседы президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

Напомним, что в Санкт-Петербурге 6 декабря должен был решиться вопрос с кандидатурой нового генсека организации. Однако саммит был перенесен по просьбе Армении из-за проведения выборов в стране.

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров в ноябре был освобожден от занимаемой должности. Его подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении, когда он занимал пост командующего ереванским гарнизоном. 27 июля этого года суд санкционировал ему арест.

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова Валерия.

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