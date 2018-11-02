Освобожден от должности генсек ОДКБ

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте ОДКБ.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности генерального секретаря Организации», - говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова Валерия.

Юрия Хачатурова подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении, когда он занимал пост командующего ереванским гарнизоном. 27 июля этого года суд санкционировал ему арест.