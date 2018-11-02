Исполнение обязанностей генерального секретаря Организации возложено на его заместителя
  • 136
Освобожден от должности генсек ОДКБ
фото Михаил Метцель/ТАСС

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности, сообщается на сайте ОДКБ.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности генерального секретаря Организации», - говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова Валерия.

Юрия Хачатурова подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении, когда он занимал пост командующего ереванским гарнизоном. 27 июля этого года суд санкционировал ему арест.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Снегопады, метели и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Назарбаев и Абдыкаликова обсудили подготовку к предстоящим праздникам
Новости
Новый график движения поездов вводится в Казахстане
Новости
Три волны похолодания прогнозируют синоптики в Казахстане в ноябре
Новости
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Новости
Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные