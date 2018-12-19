Мир за ночь 18-19 декабря 2018 года

Аналитики ожидают повышения ставки ФРС США, в Иране обнаружили 40 новых месторождений нефти и газа, Международный валютный фонд предоставит Украине кредит почти на $4 млрд, президент США Дональд Трамп закроет свой благотворительный фонд, а лидер крупнейшей партии Малайзии ушел в отставку после обвинений в коррупции. Между тем Трамп подписал указ о создании космического командования США, приговор экс-советнику президента Трампа Майклу Флинну отложили, сирийские боевики создали анклавы в Африке, в Германии за последние два года предотвратили 6 терактов, а компания Илона Маска планирует привлечь $500 млн на спутниковый интернет.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду, скорей всего, поднимет базовую ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5%, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Заключительная в 2018 году встреча ФРС пройдет 18-19 декабря, по ее итогам будут также объявлены прогнозы регулятора относительно роста ВВП и инфляции и количество повышений этой ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации может быть и меньше. Сейчас сразу несколько факторов влияют на ситуацию в экономике США и стоимость доллара: торговое противостояние США и Китая, нестабильные цены на нефть, а дешевая нефть автоматически приведет к укреплению доллара, делая его менее конкурентоспособным по сравнению с другими валютами. Вся эта неопределенность означает, что нацрегулятору США придётся «оперировать в темной комнате» в вопросе повышения ставки, считают аналитики.

Как сообщает ТАСС, Иран объявил об обнаружении около 40 новых месторождений нефти и газа и рассчитывает в ближайшее время приступить к их освоению. Как отметил глава департамента разведки месторождений Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди, в настоящее время Иран проводит разведку на углеводороды примерно на 60% своей территории, в том числе там, где до недавнего времени такие поиски считались бесперспективными. К выходу на тендер готовы 14 блоков вновь открытых месторождений углеводородов. Один из таких районов – северо-запад страны, где предварительные работы выявили наличие запасов нефти. «Наши предварительные изыскания показывают, что месторождения нефти и газа могут быть найдены в районах Бостанабад и Мияне провинции Восточный Азербайджан. В скором времени мы приступим к более детальным исследованиям в этих районах», - добавил Хенди. Кроме того, в провинции Ардебиль выявлен перспективный район Моган, где уже идет пробная добыча углеводородов, а в Оманском заливе обнаружили месторождения газа на глубине 800 м. По словам Хенди, «Иран вышел на первое место в мире по запасам нефти и газа», «с возвратом американских санкций не столкнулись с какими-либо проблемами, разведка на углеводороды идет своим чередом».

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил Украине кредит на $3,9 млрд сроком на 14 месяцев. Как сообщают «Известия», программу поддержки экономики в формате кредитования stand-by одобрила директор МВФ Кристин Лагард. Первый транш в размере $1,4 млрд Украина получит уже в ближайшее время. В начале ноября минфин Украины заявлял, что стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, чтобы избежать дефолта в 2019 году. МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на преобразования в стране. Например, в этом году Киев выполнил одно из требований – повышение цен на газ для населения.

Как сообщает «Коммерсантъ», президент США Дональд Трамп закроет свой благотворительный фонд Trump Foundation, против которого в июне подала иск генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Андервуд заявила, что «это важная победа для верховенства права, которая ясно указывает на то, что для всех есть один и тот же набор правил». По ее словам, фонд будет распущен, а его оставшиеся активы будут переданы в другие организации. Генпрокурор отметила, что «Trump Foundation продемонстрировал неправомерную координацию с предвыборной кампанией Трампа, неоднократное и преднамеренное использование его положения в корыстных целях», и назвала этот фонд «чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы мистера Трампа». После закрытия фонда Андервуд планирует продолжить дело и добиваться от Trump Foundation выплаты штрафов и возмещения убытков в миллионы долларов. Также генпрокурор требует запретить состоять в советах директоров НКО, базирующихся в Нью-Йорке или работающих в Нью-Йорке, детям Трампа – Иванке, Эрику и Дональду Трампу-младшему.

Лидер Объединенной малайской национальной организации (новой) (ОМНО) Ахмад Захид Хамиди объявил об отставке с поста руководителя политической партии на фоне громкого коррупционного скандала, сообщает ТАСС. «Учитывая развернувшуюся внутри партии борьбу, было принято решение о передаче полномочий заместителю руководителя партии Мохамаду Хасану», - сказал Ахмад Захид Хамиди, который занимал ранее также пост вице-премьера Малайзии. В октябре экс-руководителю ОМНО были предъявлены обвинения в злоупотреблениях властью, коррупции, отмывании денег. Общая сумму ущерба оценивается в 114 млн ринггитов (более $27,4 млн). Бывший вице-премьер считается ближайшим политическим соратником экс-премьера Наджиба Разака, которого также обвиняют в десятках уголовных эпизодов, в том числе в злоупотреблении властью, получении взяток, хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB. ОМНО составляла основу коалиции «Национальный фронт», которая находилась у власти на протяжении более 60 лет, но на парламентских выборах в мае коалиция потерпела поражение, получив 79 из 222 мест в нижней палате законодательного органа. Через несколько дней после выборов экс-премьер Наджиб Разак покинул пост председателя партии, его сменил Ахмад Захид Хамиди.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов, сообщает РБК. Космическому командованию должны быть переданы все полномочия объединенного командования, связанные с выполнением задач в космосе. Среди задач космических войск Белый дом назвал защиту американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. Официально о планах по созданию космических войск США Трамп объявил летом 2018 года. До этого военные космические программы в США находились в сфере командования ВВС.

Суд округа Колумбия отложил вынесение приговора экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, чтобы тот закончил давать показания следствию, сообщает Русская служба ВВС. В частности, судья согласился отложить вынесение приговора и дал Флинну еще три месяца на сотрудничество со следствием по делу о вмешательстве России в выборы в США. Флинн – генерал-лейтенант в отставке и экс-советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа с 20 января 2017 года, дня инаугурации президента США, до 13 февраля того же года, когда был вынужден уйти в отставку. Формально это произошло из-за того, что Флинн неверно проинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих телефонных разговоров в декабре 2016 года с Сергеем Кисляком, который тогда занимал пост посла России в США, а в итоге оказался одним из обвиняемых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы и возможном сговоре команды Трампа с Кремлем. Флинн признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку. «После поражения в Сирии и Ираке наметился исход части боевиков в зону Сахеля и далее на юг. Как следствие, на огромных территориях возникают бандитские анклавы под знаменами ИГИЛ, «Аль-Каиды» и заявившей о своей лояльности игиловцам «Боко Харам», - сказал он.

Правоохранительные органы Германии за последние два года предотвратили 6 терактов, которые планировали совершить на территории страны исламисты, сообщает ТАСС. Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА, уголовная полиция) Хольгер Мюнх в интервью газете Der Tagesspiegel привел в пример задержание в Шверине сирийца по подозрению в планировании теракта с использованием взрывчатки. При этом, по словам Мюнха, угроза террористических актов в ФРГ сохраняется, а «потенциальными преступниками могут быть как лица, радикализация которых происходит в Германии, незаметно для других или в салафитских кругах, так и те, кто возвращается из Сирии или Ирака». Он предупредил, что многие исламисты, которые сейчас находятся в тюрьмах, в ближайшие несколько лет выйдут на свободу, также есть опасность радикализации беженцев.

Компания SpaceX планирует привлечь $500 млн для запуска собственной сети космических спутников, предназначенных для передачи интернет-трафика в рамках проекта Starlink. Как пишет РБК, об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, SpaceX договорилась с действующими акционерами и с инвестиционной компанией Baillie Gifford & Co о приобретении нового выпуска акций по цене $186 за одну бумагу. Стороны согласовали условия финансирования, но официально о сделке могут объявить до конца года. Проект Starlink предполагает создание обширной сети спутников, способных передавать интернет-трафик. Для начала SpaceX планирует вывести на низкую орбиту 4 тыс. аппаратов, в будущем сеть должна вырасти до 11 тыс. единиц, что потребует $10 млрд. В компании рассчитывают, что создание такой сети принесет SpaceX $30 млрд к 2025 году, что превысит ожидаемые доходы компании Илона Маска от космических пусков ($5 млрд).