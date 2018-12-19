Мажилис одобрил соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили ратификацию соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.

Министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что основными целями соглашения являются обеспечение законности оборота товаров, защита прав потребителей, сокращение теневой экономики, увеличение поступлений налогов в бюджет, выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса в рамках союза.

«Положения соглашения регламентируют сроки и порядок введения маркировки, устанавливают единые требования к средствам идентификации и их нанесению на товар, формат, состав и структуру передаваемых сведений о маркированных товарах между государствами-членами Евразийского экономического союза», - пояснил Смаилов.

Маркировке подлежат товары, ввезенные на территорию таможенного союза и произведенные на его территории. При этом допускается маркировка товаров за пределами таможенного союза. Перечень маркируемых товаров единогласно утверждается советом Евразийской экономической комиссии по предложению стран с представлением полного анализа целесообразности введения маркировки.

Министр отметил, что в случае отсутствия решения о введении маркировки определенной группы товаров на территории союза, государство-инициатор имеет право ввести маркировку в соответствии со своим законодательством. В случае возникновения намерений другие государства-члены могут присоединиться к маркировке.

Соглашением также предусмотрены случаи, при которых товары не подлежат к маркировке, например, когда они произведены для экспорта за пределы таможенной территории союза.

«Хочу отметить, что институт маркировки успешно применяется во многих развитых странах мира, таких как США, страны ЕС, Бразилия, Китай и другие. Считаю, что маркировка каждой единицы товара и обеспечение его прослеживаемости от производителя и импортера до конечного потребителя является одним из эффективных инструментов цифровизации экономики», - проинформировал Смаилов.