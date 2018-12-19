Семейные суды планируют создать в Казахстане

В Казахстане планируется создать семейные суды. Как сообщила на республиканском семинаре-совещании на тему «Организация деятельности по дерадикализации и реабилитации несовершеннолетних, из семей, вернувшихся из зон террористической активности. Развитие центров социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц» судья Астаны Гульнар Абдигалиева, проект семейного суда уже есть, сейчас идет работа по определению норм права.

«В 2007 году, когда Верховный суд определился, что нужно создавать ювенальные суды в защиту интересов детей и прав, тогда стоял вопрос о том, кто будет в этом сообществе, и кто будет заниматься детьми. МОН РК откликнулось, и были созданы хорошие органы по этому поводу. Но мы тогда искали, кто поможет нам именно в неправительственных организациях. На сегодняшнем этапе перед Верховным судом стоит задача создания семейных судов, где как раз будут решаться дела в отношении детей, женщин. У нас уже имеется проект семейного суда, мы сейчас определяемся по нормам права, которые могут войти в рассмотрение и производство этих судов», - сказала Абдигалиева на совещании в среду.

Она добавила, что изучена возможность создания семейных судов на базе ювенальных.

«В чем смысл создания семейного суда? Это связано с тем, что суды при рассмотрении тех или иных споров, куда люди приходят для расторжения брака, видят ту историю, с которой нужно что-то сделать. В этой сфере необходимо привлечение психологов, социальных работников, нужно думать и о том, как ребенок находится в этой среде. Поэтому у нас расширяются границы работы ювенальных судов и в ближайшее время, сейчас это находится в проекте, создание семейных судов. Они будут заниматься интересами всей семьи. Проект этот существует, в Алматинском районном суде работают двое судей, непосредственно рассматривающие семейные суды», - пояснила судья.

При этом Абдигалиева отметила, что в ювенальных судах продолжают рассматривать дела в отношении несовершеннолетних, а в административном суде – бытовое насилие.