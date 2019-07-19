Минтруда запускает социальную карту казахстанских семей

Министерство труда и социальной защиты начинает внедрять социальную карту казахстанских семей. Это виртуальный инструмент, с помощью которого ведомство намерено мониторить уровень жизненной ситуации казахстанских семей, уровень достатка, социальное положение и, не дожидаясь, когда люди придут просить помощи у государства, приходить и помогать таким семьям.

Одна социальная карта объединит в себе одну семью, рассказывает Vласти вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев. Это – база данных ведомства, которая включает и сведения из баз данных других государственных органов. В социальную карту автоматически будет попадать вся информация о конкретных людях – из министерства юстиции – по составу семьи, из министерства образования – о прикреплении детей к школе, из министерства здравоохранения – о том, состоят ли члены семьи на учете в поликлинике, а также сведения самого министерства труда по предоставляемым мерам социальной поддержки данной семье. В результате, система будет автоматически формировать полный портрет с точки зрения социальной уязвимости конкретной семьи.

«Анализируя эту информацию, система автоматически определит уровень уязвимости семьи, - объясняет Мукушев. – Если по всем параметрам будет отрицательный ответ: доходов нет, имущества нет, дети школьного возраста в школу не ходят и так далее, соответственно, система присваивает определенный статус и говорит: «Это семья, которой необходима помощь прямо сейчас. Потому что, во-первых, они по всем параметрам (относятся к категории социально уязвимых - V), и во-вторых, они имеют на это право. И прямо сейчас акимату, ответственным работникам необходимо встречаться с ними и применять все необходимые меры социального характера, чтобы вывести данную семью на более высокий уровень».

В Минтруда определили пять уровней жизненных ситуаций: критическая – это когда помощь семье нужно оказывать немедленно, кризисная, неудовлетворительная, удовлетворительная и благополучная. В случае, если семья оказалась в первых двух ситуациях, местные исполнительные органы и социальные службы будут в срочном порядке выезжать к семьям, встречаться с ними и, согласно указанному системой алгоритму, принимать меры, чтобы помочь людям подняться на ступень выше. Более того, социальная карта поможет снизить коррупционные риски, так как она исключит ситуацию, когда чиновник самостоятельно решает, кому оказывать помощь, а кому - нет. В министерстве обещают это строго контролировать.

«Здесь очень важно, что механизм, принимающий решение – это не человек, который встречается с услугополучателем и имеет определенную власть, а это система, в которой прописан алгоритм, - отмечает вице-министр. - …. Одна из миссий социальной карты в том, чтобы, не дожидаясь, пока данная семья обратится, уже точечно сказать: «В таком-то районе, есть условно 15 семей, с которыми необходимо связаться прямо сейчас, сходить к ним домой, встретиться с ними и посмотреть по всем госуслугам, какие меры нужно оказать, чтобы данную семья вывести из сложной жизненной ситуации».

Сколько сегодня семей находятся в сложной жизненной ситуации, Мукушев не уточняет. В министерстве заканчивают оцифровку информации, чтобы потом сравнить имеющиеся данные с реальными. Однако, подчеркивает он, цифры «примерно одинаковые».

Вместе с тем на сегодняшний день, по информации Минтруда, всего в Казахстане проживает порядка 6,9 миллионов семей, и почти 99% социальных карт уже сформировано, с общим охватом примерно 18,2 миллиона человек. Но пока местные исполнительные органы работать по социальной карте не начали.

«Дело в том, что еще продумывается алгоритм действий: какие меры применять нужно и так далее, чтобы работнику на месте сразу выводилась конкретная рекомендация: «Вот этой семье нужно предложить определенный перечень мер социальной поддержки», - объясняет Мукушев.

В настоящее время механизм определения трудной жизненной ситуации проходит тестирование, которое проводят министерство совместно с местными исполнительными органами. По результатам возможно будут внесены определенные коррективы.

Проект запускается уже в июле. В министерстве ожидают, что после внедрения проекта количество семей, находящихся в экстренной и кризисной жизненных ситуациях, снизится.

«Конечно, в идеале это ноль (людей, находящихся в экстренной и кризисной ситуациях - V), но мы понимаем, что это очень сложно воплотить в жизнь. Тем не менее, мы должны количество таких семей максимально снизить», - подчеркивает Мукушев.