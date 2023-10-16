Единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга появился в Казахстане

В Казахстане появился контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, сообщает пресс-служба правительства. Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб.

Проблемы бытового насилия и буллинга среди детей и подростков обсудили на совещании под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой. На совещании стало известно, что жертвы бытового насилия и буллинга уже с 16 октября смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр 111. Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи. Также необходимая помощь будет предоставляться посредством текстовых сообщений.

Для оказания помощи казахстанцам, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы. По каждому случаю операторы будут оказывать комплексную помощь с индивидуальным подходом. Также предусмотрено одновременное подключение всех необходимых государственных органов и служб с обязательной обратной связью.

Тамара Дуйсенова считает, что слаженная работа системы позволит оказывать оперативную правовую, психологическую и консультативную помощь гражданам, предотвращая негативные последствия.

«Указанные меры позволят создать безопасные условия для граждан, особенно женщин и детей. Контакт-центр станет эффективным инструментом своевременной помощи от государства, а также послужит источником данных для мониторинга наиболее острых проблем в разрезе регионов», - заявила она.