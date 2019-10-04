Минтруда завершило создание социальных карт казахстанских семей

Министерством труда и социальной защиты населения завершена реализация проекта «Социальная карта семьи». Как сообщила пресс-служба ведомства, он позволяет «рассматривать человека не как индивида, а семью как ячейку общества».

«До этого момента такого подхода не было ни в одной информационной системе государственных органов. Данный проект позволяет точнее определять реальный статус семей на основе автоматизированных данных из информационных систем госорганов. В дальнейшем они используются для организации социальной помощи и трудоустройства членов семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Цифровые социальные карты казахстанских семей формируются в информационной системе «Е-халық», и на их основе сотрудники министерства могут отслеживать ситуацию в каждой семье. На сегодняшний день системой охвачены 18,4 млн человек, то есть 100% населения. Определение уровня трудной жизненной ситуации автоматически формируется на основе 19 базовых параметров, получаемых из информационных баз данных госорганов: движимое и недвижимое имущество, доходы, прикрепление к медицинским и образовательным учреждениям, наличие социально значимых заболеваний, зависимостей, инвалидности, судимости, прописки и другие.

«Цифровая социальная карта семьи позволяет эффективно отслеживать индекс благополучия граждан РК, содержит информацию о необходимости срочного принятия мер. Таким образом, система, благодаря своему алгоритму действий, помогает улучшать качество жизни граждан, не ожидая их обращения за помощью», - отметили в министерстве.

О запуске проекта сообщалось в июле этого года. Отмечалось, что одна социальная карта объединит в себе одну семью, в нее автоматически будет попадать вся информация о конкретных людях: из министерства юстиции – по составу семьи, из министерства образования – о прикреплении детей к школе, из министерства здравоохранения – о том, состоят ли члены семьи на учете в поликлинике, а также сведения самого министерства труда по предоставляемым мерам социальной поддержки данной семье. В результате система будет автоматически формировать полный портрет с точки зрения социальной уязвимости конкретной семьи. В Минтруда определили пять уровней жизненных ситуаций: критическая – это когда помощь семье нужно оказывать немедленно, кризисная, неудовлетворительная, удовлетворительная и благополучная.

Более подробно читайте в материале Vласти

Минтруда запускает социальную карту казахстанских семей