«Алматинские тепловые сети» озвучили новые тарифы на отопление

Новые тарифы на отопление и горячую воду в Алматы вводят в соответствии с приказом городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей от 29 ноября 2018 года «О корректировке тарифной сметы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети». Жители города, в чьих домах не установлены счетчики тепловой энергии, будут платить 8056,55 тенге/Гкал в месяц (сейчас тариф составляет 8139,04 тенге тенге/Гкал). Жители домов, где счетчики есть, – 5906,63 тенге/Гкал (5967,11 тенге/Гкал). Жильцы ветхих домов будут платить 6713,80 тенге/Гкал, такая же цена установлена для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии. У кого нет счетчиков на горячую воду, будут платить 1440,47 тенге с человека. Отдельные тарифы предусмотрены для жильцов аварийных домов и барачного типа.

«Тарифы на тепловую энергию снижены с 1 января 2019 года за счет предприятия, нашли резервы. Уменьшили, значит, снизили тарифы изначально на передачу тепловой энергии. Сейчас этот тариф 2087,41 тенге/Гкал с НДС, а с 1 января 2019 года – 2074,8 тенге/Гкал с НДС, только за счет передачи. Теплоисточники – ТЭЦ, котельные. У них свой тариф на генерацию тепла, их потребителями являются АлТС, мы у них покупаем теплоноситель, добавляем свой тариф за передачу, и на выходе получается сумма, которую платит конечный потребитель – юридические и физические лица. С 1 января общий тариф для конечного потребителя снижен за счет передачи тепла по трубам через насосные станции», - пояснил официальный представитель АлТС Ян Гирин.

Он также напомнил, что дифференцированный тариф зависит от месяца, когда потребляется тепло.

«Когда люди видят дифференцированный тариф, более высокую плату в январе, чем в октябре или марте, думают, что тариф повышается. Но тариф не повышается. Дифференцированный тариф зависит от месяца, когда потребляется тепло. В самые холодные месяцы подается порядка 90-95 градусов, поэтому цена в январе больше, чем в октябре, когда гораздо теплее и температура в отопительные системы заказывается поменьше. Счетчик также считает, сколько зашло в дом тепла. Составляющая поэтому переменная. По сравнению с теми, у кого нет общедомового счетчика, это дешевле. Константа тоже меняется в зависимости от времени года. Но если собрать плату за все месяцы с октября по апрель и разделить на количество месяцев, то мы выйдем на то среднее число, которое остается неизменным и соответствует установленному тарифу. Предприятие не повышает тариф. То есть установленный тариф в целом за год не меняется»,- пояснил Гирин.

Ранее на брифинге в СЦК в Астане аким Алматы Бауыржан Байбек сообщал, что с 1 января 2019 года снизятся тарифы на коммунальные услуги: на 10% на газ, холодную воду и канализацию и на 6% - на тепло.