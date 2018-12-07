Тарифы на газ в Алматы снизят на 10%

С 2019 года в Алматы снизятся тарифы на коммунальные услуги: на 10% на газ, холодную воду и канализацию и на 6% - на тепло. Об этом на брифинге в СЦК в Астане в пятницу сообщил аким города Бауыржан Байбек.

«С 1 января со следующего года будут снижены тарифы на 10% на газ, воду и канализацию, на 7% - за лифт, на 6% - за тепло», - сообщил Байбек.

Вместе с тем он рассказал, что со следующего года «все КСК будут прозрачны».

«В Алматы самый большой жилой фонд в Казахстане, 8 тыс. многоквартирных домов обслуживают 824 КСК. Для повышения контроля расходования средств КСК, усиления роли жильцов в принятии решений нами приняты Правила содержания жилого фонда, внесено более 30 предложений по изменению законодательства. Сегодня КСК – под постоянным контролем акимата и общественности. Сметы расходов, планы работ, отчеты, заявки на текущие работы в половине КСК формируются электронно. Со следующего года будут внедрены электронные протоколы общих собраний и онлайн-голосование. Все КСК будут прозрачны», - отметил Байбек.

Он привел пример, что только этой зимой за ненадлежащую уборку снега во дворах и с крыш оштрафованы 88 КСК на 4,3 млн тенге.