Тарифы на электроэнергию уже снижены в двух регионах Казахстана – Миннацэкономики

Вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин па пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства рассказал о проводимой работе по снижению тарифов и усилению прозрачности тарифообразования в стране. Он сообщил, что во всех регионах организована работа по налаживанию обратной связи с населением, сообщается на сайте премьер-министра.

«С 12 ноября во всех регионах организована работа по налаживанию обратной связи с населением, и по результатам уже проведено 102 общественных приемных с населением по проблемным вопросам в сфере ЖКХ, с участием СМИ, акиматов, НПП «Атамекен», партии «Нур-Отан», общественных объединений и других заинтересованных лиц, на которых уже приняли участие 2 791 человек. Для потребителей, не имеющих возможности присутствия в общественных приемных, организованы телефоны «горячих линий». По результатам рассмотрения поступивших обращений и жалоб, а также, в целях выявления необоснованно полученного дохода монополистами и возврата их потребителям уже открыто 55 внеплановых проверок монополистов. На стадии открытия находятся 15 внеплановых проверок», - сказал Жумангарин.

По словам вице-министра, в результате проведенной работы во всех регионах ожидается снижение тарифов на коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение.

Между тем по состоянию на 20 декабря уже снижены тарифы на тепло для населения в трех регионах: в Акмолинской – на 36,8% (с 116,1 до 73,4 тенге/м2); Северо-Казахстанской – на 1,1% (с 114,7 до 113,4 тенге/м2); Восточно-Казахстанской областях (г. Семей) – на 2,8% (с 70,1 до 68,2 тенге/м2). С 1 января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения в остальных 14 регионах от 2,2% в Карагандинской области до 15,3% в Туркестанской области. В результате экономия средств населения за услуги теплоснабжения составит около 6 млрд тенге.

Кроме того, с 1 января 2019 года ожидается снижение тарифа на тепло для населения в Актюбинской области на 10% (с 129,25 до 116,33 тенге/м2). А в связи с утверждением компенсирующего тарифа на услугу АО «Актобе ТЭЦ» по производству тепловой энергии дополнительно ожидается снижение тарифа на тепло для населения с 1 февраля 2019 года на 10% (с 116,33 до 104,7 тенге/м2). Таким образом, в целом в 2019 году ожидается снижение тарифа на тепло для населения в Актюбинской области на 19% (с 129,25 до 104,7 тенге/м2).

«С 1 января 2019 года в рамках предельных тарифов мы ожидали увеличение тарифов во всех регионах по всем этим пяти видам услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение – V). В результате работы уполномоченного органа с местными исполнительными органами, которая была проведена с субъектами естественных монополий, повышения тарифов не только не будет с 1 января, а мы ожидаем снижение тарифов», — подчеркнул Жумангарин.

В сфере водоснабжения, по его информации, по состоянию на 20 декабря уже снижен тариф на воду для населения в Жамбылской области – на 22% (с 52,3 до 40,8 тенге/3), а с нового года тарифы снизятся для населения в остальных 16 регионах – от 3% до 22,7%. Также на сегодняшний день снижен тариф на водоотведение для населения в Жамбылской области – на 0,4% (с 16,4 до 16,3 тенге/3), а с 1 января 2019 года ожидается снижение тарифов в остальных 16 регионах от 3% до 11,4% (с 54,07 до 47,91 тенге/м3).

«В результате экономия средств населения в целом за услуги водоснабжения и водоотведения составит более 2 млрд тенге», - отметил Жумангарин.

В сфере газоснабжения, по его данным, с 1 января следующего года прогнозное снижение цен составит от 3,3% до 17,5%. При этом снижение цен на газ для населения в Алматы составит 12% (с 29,8 до 26,2 тенге/м3), в Шымкенте и Туркестанской области – 6% (с 30,7 до 28,9 тенге/м3), в Жамбылской области – 6% (с 24,3 до 22,8 тенге/м3). В результате экономия средств населения за услуги газоснабжения составит около 5 млрд тенге.

Кроме того, министерством проведена работа по снижению тарифов на передачу электроэнергии. В частности, тариф АО «КЕГОК», осуществляющего передачу электрической энергии по сетям межрегионального уровня, в рамках предельного пятилетнего тарифа, утвержденного в 2015 году, должен был вырасти с 1 января 2019 года на 12% (с 2,4 до 2,8 тенге/кВтч). Но комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК совместно с АО «КЕГОК» принято решение оставить его на действующем уровне – 2,4 тг/кВтч

«Буквально вчера министерство энергетики опубликовало информацию о снижении цен на станциях. Благодаря проведенной работе появилась возможность снизить цены по цепочке на конечные услуги электроснабжения. Поскольку в розничных ценах на электроэнергию доля станций достигает 60%», - напомнил вице-министр.

С 1 января 2019 года ожидается снижение цен на электрическую энергию для населения во всех регионах республики. А по состоянию на 20 декабря уже снижены цены на электроэнергию для населения Жамбылской области – на 3,6% (с 13,35 до 12,86 тенге/кВтч) и Кызылординской – на 4% (с 14,51 до 13,93 тенге/кВтч). Прогнозное снижение розничных цен для населения составит от 1,7% до 22,32%. В результате экономия средств населения за услуги электроснабжения составит около 7,8 млрд тенге, отметил Жумангарин.

Одновременно ожидается снижение розничных цен на электроэнергию для юридических лиц в 8 регионах – от 1,7% до 18%. Экономия средств потребителей за услуги электроснабжения составит более 14,5 млрд тенге.

«Хочу отметить, что вышеуказанное снижение тарифов в итоге приведет к снижению размера среднего чека оплаты населением коммунальных услуг в месяц», - подчеркнул Жумангарин.

В среду министерство энергетики опубликовало приказ министра Каната Бозумбаева об установлении предельных тарифов на электроэнергию, которые не будут меняться до 2025 года.