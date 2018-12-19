Минэнерго утвердило предельные тарифы на электроэнергию
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В Казахстане предельные тарифы на электроэнергию не будут меняться до 2025 года
фото владимира третьякова

Приказом министра энергетики РК Каната Бозумбаева от 14 декабря 2018 года утверждены предельные тарифы на электроэнергию, которые, согласно документу, не будут меняться до 2025 года.

Так, установлены следующие тарифы: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» – 5,76 тенге/кВтч; АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» – 4,05 тенге/кВтч; АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» – 7,31 тенге/кВтч; ТОО «Главная распределительная энергостанция «Топар» – 4,8 тенге/кВтч; Жамбылская ГРЭС – 8,1 тенге/кВтч; ТОО «Караганда Энергоцентр» – 5,88 тенге/кВтч; ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» – 5,69 тенге/кВтч; АО «Севказэнерго» – 6,48 тенге/кВтч; АО «Астана-Энергия» – 4,87 тенге/кВтч; АО «Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3) – 6,1 тенге/кВтч; АО «АрселорМиттал Темиртау» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС) – 6,3 тенге/кВтч; АО «Алюминий Казахстана» – 3,5 тенге/кВтч; ТОО «Казахмыс Энерджи» (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – 4,8 тенге/кВтч.

Для АО «Риддер ТЭЦ» установлены тарифв 6,78 тенге/кВтч; для ТОО «Согринская ТЭЦ» – 7,1 тенге/кВтч; для ТОО «Bassel Group LLS» – 7,1 тенге/кВтч; для ТОО «Текелийский энергокомплекс» – 6,3 тенге/кВтч; для ТОО «Степногорская ТЭЦ» – 7,1 тенге/кВтч; для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» – 6,3 тенге/кВтч; для АО «Атырауская ТЭЦ» – 6,06 тенге/кВтч; для АО «Актобе ТЭЦ» – 6,04 тенге/кВтч; для ГКП «Кентау Сервис» – 6,3 тенге/кВтч; для ГКП «Аркалыкская ТЭК» – 6,4 тенге/кВтч.

Для ГКП «Костанайская ТЭК» установлен тариф 5,82 тенге/кВтч; для АО «Жайыктеплоэнерго» – 5,99 тенге/кВтч; АО «Алматинские электрические станции» ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС – 8,33 тенге/кВтч; для ТОО «МАЭК-Казатомпром» – 11,64 тенге/кВтч; для ТОО «Жанажолская ГТЭС» – 8,95 тенге/кВтч; для ТОО «Уральская ГТЭС» – 10,55 тенге/кВтч; для ТОО «Жайыкмунай» – 7,6 тенге/кВтч; для АО «Кристал Менеджмент» – 8,73 тенге/кВтч; для Бухтарминской ГЭК ТОО «Казцинк» – 1,1 тенге/кВтч; для ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» – 2,26 тенге/кВтч.

ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» установлен тариф на электроэнергию 1,78 тенге/кВтч; АО «Шардаринская ГЭС» – 3,25 тенге/кВтч; АО «Мойнакская ГЭС им.У.Д.Кантаева» – 7,14 тенге/кВтч; ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» – 7,78 тенге/кВтч; ТОО «Sagat Energy» – 9,4 тенге/кВтч; АО «3-Энергоорталык» – 9,89 тенге/кВтч; ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» – 9,24 тенге/кВтч; АО «Таразэнергоцентр» – 8,76 тенге/кВтч; ТОО «Батыс Пауэр» – 10,8 тенге/кВтч; ТОО «УПНК-ПВ» – 7,0 тенге/кВтч.

Документ вводится в действие с 1 января 2019 года.

Отметим, что энергопроизводящие компании сами устанавливают отпускную цену на электроэнергию, но не выше предельного тарифа.

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