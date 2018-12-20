Парламент принял поправки в законодательство по вопросам госзакупок в квазигоссекторе

Министерство финансов в очередной намерено упростить процедуры госзакупок и сделать их прозрачными. Правда, в этот список вновь не попадают закупки фонда «Самрук-Казына». В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», которым хотят избавиться от жалобщиков и «троллей» в этой сфере.

«В целях упрощения процедур закупок предлагаются следующие нормы. Первое: увеличивается пороговая сумма закупок из одного источника со 100 МРП до 500 МРП. Это позволит упростить процедуры по малозначительным закупкам и поддержать отечественных поставщиков. В рамках введения четвертого уровня бюджета для сельских акиматов данный порог увеличивается до трех тысяч МРП», - сообщил министр финансов Алихан Смаилов.

Во-вторых, в закупках способом запроса ценовых предложений (в закупках до 1 000 МРП или до 2 405 000 тенге - V) заказчикам дается право указывать в документации фирменные наименования товаров, что позволит закупать более качественные товары. Кроме того, вводится понятие «электронный кошелек». Это, по мнению министра, позволит автоматически возвращать обеспечение заявки на счет потенциального поставщика. Тем самым будет снижена нагрузка на участников закупок по затратам на услуги банка.

«Законопроектом предусматривается совершенствование системы централизованных закупок. Централизованные закупочные органы будут функционировать на республиканском, областном и районном уровнях на базе действующих единых организаторов. Сейчас каждый областной и районный акимат утверждает свой перечень товаров, работ и услуг, закупаемых через единых организаторов. В целях единообразного подхода теперь закупки Единых организаторов будут определяться Минфином. Тем самым будут четко разграничены закупки централизованных служб», - также рассказал Смаилов.

Вместе с тем законопроектом предусмотрены нормы, позволяющие объединять мелкие закупки в один крупный лот, что позволит «стандартизировать закупки и загружать производственные мощности бизнеса на большие объемы».

В рамках повышения квалификации ответственности участников вводится компетенция Минфина по определению способа закупок. Здесь разработчики намерены осуществлять закупки в сфере строительства только способом конкурса с предварительным квалификационным отбором, тем самым ускорить и повысить качество строительства, так как «в закупках будут участвовать только квалифицированные и зарекомендовавшие себя поставщики». Устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика.

«Оно будет определяться по таким параметрам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда. Данная информация будет извлекаться автоматически из информационных систем комитета государственных доходов. Это также позволит повысить поступление налогов», - подчеркнул Смаилов.

Законопроектом решается и вопрос демпинга, вводится четкое определение понятия «демпинговая цена» и ее недопущение.

«В настоящее время появилась целая когорта «профессиональных жалобщиков», «троллей», для которых обжалование стало инструментом незаконной выгоды от срыва госзакупок. Как правило, такие «профессиональные жалобщики» без намерения участия в закупках подают заявки в целях получения доступа к информации. Для исключения таких ситуаций предлагается: запретить потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение конкурсной заявки, просмотр документов других участников; не рассматривать жалобы потенциальных поставщиков, не принимавших участие в предварительном обсуждении конкурсной документации; не приостанавливать срок заключения договора по жалобам третьих лиц», - рассказал глава Минфина.

Кроме того, документом устанавливается запрет на участие в закупках потенциальным поставщикам, местом регистрации которых являются офшорные зоны.

Следующий блок поправок направлен на сокращение закупок из одного источника и снижения коррупции. Для этого из 53 оснований закупок из одного источника исключаются 5 случаев. Устанавливается обязанность заказчиков проводить повторные закупки в случае признания их несостоявшимся, устанавливается запрет на привлечение субподрядчиков предприятиями «Енбек» уголовно-исполнительной системы МВД РК в рамках закупок из одного источника.

«Это обусловлено тем, что предприятия Енбек получая напрямую госзаказ, вместо трудоустройства осужденных передавали все объемы на субподряд», - пояснил министр.

Также устанавливается административная ответственность членов конкурсной комиссии за несвоевременное рассмотрение заявок участников конкурса.

По закупкам квазигоссектора устанавливается адмответственность работников квазигоссектора за нарушения правил закупок; все закупки квазигоссектора переводятся в электронный формат; а за министерством финансов закрепляется право утверждать единые правила закупок субъектов квазигоссектора, за исключением фонда «Самрук-Казына».