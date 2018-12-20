Парламент одобрил регулирование в Казахстане цен на лекарства

С 1 января 2019 года в Казахстане будут регулировать цены на все лекарственные средства. Для этого министерство здравоохранения будет утверждать предельные цены на препараты. Кроме того, страна перейдет на электронный закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и в системе обязательного медицинского страхования. Соответствующий закон принял в четверг парламент.

«В рамках законопроекта предусматривается: введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения предельных цен с 1 января 2019 года; формирование национального формулярного перечня лекарственных препаратов и медизделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки «технологий здравоохранения», - отмечается в заключении комитета сената по социально-культурному развитию и науки.

Вместе с тем документом внедряются этические нормы продвижения лекарственных средств и пересматриваются условия госрегистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средств и медизделий. Кроме того, закреплен переход на электронный закуп лекарственных средств и медизделий в рамках ГОБМП и в системе обязательного медстрахования посредством веб-портала закупок лекарственных препаратов и медизделий, а также единого оператора для сопровождения и системно-технического обслуживания веб-портала.

Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов подробно рассказывал о нововведениях.