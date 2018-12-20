Парламент одобрил регулирование в Казахстане цен на лекарства

Система будет внедрена с 1 января 2019 года
Тамара Вааль, Астана, Vласть
С 1 января 2019 года в Казахстане будут регулировать цены на все лекарственные средства. Для этого министерство здравоохранения будет утверждать предельные цены на препараты. Кроме того, страна перейдет на электронный закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и в системе обязательного медицинского страхования. Соответствующий закон принял в четверг парламент.
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