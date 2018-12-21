Около 8 млн тенге ежедневно теряют перевозчики Астаны из-за бесплатных пересадок

Из-за бесплатных пересадок перевозчики Астаны ежедневно теряют около 8 млн тенге. Об этом на брифинге в акимате сообщил управляющий директор по платежным системам «Астана LRT» Даурен Нуралиев.

«Бесплатная пересадка в течение часа. В день совершается 75-80 тыс. поездок. Эти деньги не возмещаются, это примерно 7,5-8 млн тенге ежедневно. От всех валидаций примерно 14% пересадки занимают», - сообщил Нуралиев.

По его информации, в месяц жители Астаны совершают порядка 20 млн поездок на общественном транспорте.

«На сегодня 712 тыс. поездок в рабочий день, в выходные примерно на уровне 470 тыс. сохраняется. Максимальный пассажиропоток, который мы в системе зафиксировали, – 759 тыс. поездок. Если взять в месяц, то ежемесячно примерно 20 млн поездок совершают пользователи общественного транспорта в Астане», - сказал он.

Нуралиев подчеркнул, что бесплатные пересадки – это не обязательство перевозчиков, а всего лишь мотивация для людей перейти на транспортные карты.

«605 тыс. уникальных пользователей транспортных карт в месяц. Это хороший показатель, люди активно пользуются. С 3 сентября мы запустили все возможные оплаты, они начали нарастать только сейчас, эффект мы видим: раньше было 0,5-1%, то в декабре мы видим доля на уровне 3%», - сказал он, добавив, что у них как у транспортников «нет желания отказываться от (бесплатной – V) пересадки», но необходимо «найти приемлемый выход».

«Тарифный план, какое-то возмещение, и в процессе диалога мы найдем компромиссное решение», - пояснил он.