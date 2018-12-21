Холодная погода без осадков ожидается в Казахстане в выходные

«Антициклон, сместившийся на Казахстан, в предстоящие сутки будет разрушаться. Но над Таймыром уже формируется новый антициклон, который усиливаясь, начнет смещаться на центральные районы Западной Сибири, а его отрог распространится на Казахстан. Поэтому в предстоящие выходные дни и понедельник ожидается холодная, преимущественно без осадков погода, снег ожидается лишь в отдельных районах республики, туман сохранится в южных и юго-восточных областях, в западных также туман и гололед», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в северных, центральных и восточных областях республики температура ночью будет -30-39°С, что ниже климатической нормы на 7-10°С.

В четверг «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение по трем областям в связи с сильными морозами: в южной половине Акмолинской области ночью 22 декабря до -30-33°С, в Карагандинской области – до -32-35°С, в Восточно-Казахстанской области – до -33-38°С. В Астане ночью 22 декабря температура понизится до -30-32°С.