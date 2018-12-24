Отменить штрафы за просрочку регистрации прав на недвижимость предлагает Минюст

В министерстве юстиции предлагают исключить административную ответственность за несвоевременную регистрацию прав на недвижимое имущество. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа рассказал глава ведомства Марат Бекетаев. Также он сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос, что в случае нарушений возмещать ущерб гражданам будет госкорпорация «Правительство для граждан».

«Эта норма (административная ответственность за несвоевременную регистрацию недвижимого имущества – V) была введена в 2007 году в целях налогового администрирования и принуждения населения к регистрации своих прав на недвижимое имущество. В свою очередь государством проведены две акции по легализации имущества, а также приняты меры по оптимизации порядка оказания государственных услуг. В результате чего за последние годы наблюдается возбуждение небольшого количества административных дел по данному составу. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос об исключении административной ответственности за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество», - сказал Бекетаев.

Кроме того, напомнил министр, в марте 2017 года был запущен пилотный проект по частичной передаче функции по регистрации прав на недвижимое имущество из органов юстиции в госкорпорацию «Правительство для граждан», а в мае текущего года уже переданы законодательно. Более того, информационная система правового кадастра также была передана в доверительное управление госкорпорации.

«Теперь прием документов и выдача осуществляется во фронт-офисе госкорпорации, регистрация – в бэк-офисе. Курьеры документы никуда не возят, сократились финансовые, трудовые и временные затраты. Правовым анализом документов с внесением сведений в базу данных занимаются квалифицированные сотрудники, перешедшие из органов юстиции», - перечислил улучшения Бекетаев.

Он также подчеркнул, что процедура регистрации прав на недвижимое имущество – это бизнес-процесс, соответственно, «необходим контроль качества оказания государственной услуги». И если раньше контроль качества проводился только в рамках плановых прокурорских проверок, то теперь региональные подразделения органов юстиции осуществляют внешний контроль за качеством оказания госуслуг по принципу системы управления рисками на регулярной основе.

Также государство отказалось от сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а это порядка 3 млрд тенге ежегодно, которые направлялись в местный бюджет.

«Теперь сбор заменен на платеж, который поступает на счет госкорпорации, - объяснил Бекетаев. - Эти средства будут направлены на развитие информационных систем, закуп нового оборудования и повышение заработной платы работникам госкорпорации».

И самое главное: гражданам и бизнесу будет легче возмещать ущерб в случае нарушений со стороны регистрирующего органа.

«Вы знаете, что процедура возмещения ущерба госорганами это сложный и многоэтапный процесс, поскольку средства идут из бюджета. Теперь госкорпорация будет в виду своего правового статуса самостоятельно нести ответственность перед услугополучателем. Сейчас, допустим, мы обсуждаем вопрос применения страхования этой ответственности, чтобы граждане в случае, если происходит какое-то недоразумение, они не идут в суд, они идут в страховую компанию, показывают, что наступил страховой случай, получают свою компенсацию, и дальше уже страховая компания судится с госкорпорацией. Сейчас мы смотрим модели финансовые, как это будет работать, работа такая ведется», - заключил глава Минюста.

Согласно статье 460 КоАП РК, нарушение срока подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество влечет за собой предупреждение, а при повторном нарушении – 10 МРП для физлиц и 25 МРП для юрлиц.