На юго-востоке республики синоптики прогнозируют до -30°С
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40-градусные морозы сохранятся на севере, востоке и в центре Казахстана
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В большинстве областей Казахстана 25-27 декабря ожидаются сильные морозы, на севере, востоке и в центре республики местами будет до -40°С, сообщает РГП «Казгидромет».

«С 25 декабря день медленно начнет пребывать, а отрог холодного антициклона, сместившегося с Таймыра на Сибирь, вызовет сильные морозы в большинстве областей Казахстана. В северных центральных и восточных областях ночная температура понизится до -32-37°С, местами мороз усилится и до -40°С. И даже на юго-востоке Казахстана местами ожидается похолодание до -25-30°С», - говорится в прогнозе.

Лишь в западных областях республики по данным синоптиков, под влиянием циклона, смещающегося с Европейской части России, ожидаются осадки, туман, гололед и повышение температуры воздуха днем до 0-5°С, на юго-западе до 0+5°С.

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