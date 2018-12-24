Бекшин призвал казахстанских женщин вакцинироваться от кори

«Особенность, что болеют преимущественно дети до года. То есть у них еще не подошел срок даже вакцинации, они уже болеют. А с чем это связано? Они не получили тот иммунитет, который должен был передаться новорожденному еще в утробе мамы. Мама в свое время не была привита», - сказал Бекшин, добавив, что корь регистрируется у детей в возрасте 6-9 месяцев.

В связи с этим он обратился к казахстанкам с просьбой вакцинироваться от кори.

«Поэтому еще раз обращаюсь, особенно к будущим мамам. Подумайте, чтобы завтра уже в утробе ребенок получил весь иммунитет. Природа так устроена, чтобы до года (ребенка – V), если мама была привита или же переболела, он не заболеет» - отметил Бекшин.

«Видите, что творится сейчас в Западной Европе. Более 70 тыс. (случаев заболевания корью – V). Мы с них пример брали, (…) сейчас во Франции уже делают вакцинацию обязательной. Этот вопрос ставит пример Италии, чтобы тоже обязательно вакцинировать. Мы сейчас вопрос этот обсуждаем», - добавил санврач.

Он подчеркнул, что гражданам самим «надо проявить сознательность» в этом вопросе.

«Не надо уходить в средневековье, дремучесть. Сейчас у нас есть часть отказов по религиозным причинам - и мусульмане, и староверы, и на востоке, в северных регионах.

Ежегодно около 4-4,5 тыс. отказников мы регистрируем, но в этом году уже 2,5 тыс. отказников изменили свои взгляды и привились. Результат индивидуальной работы каждого врача на своем участке дает о себе знать. Люди меняют свое мнение. Эту работу будем продолжать», - заключил он.