Почти 13 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги

Почти 13 млрд тенге задолжали казахстанцы за коммунальные услуги, и больше всего должны жители Шымкента, Алматы и Астаны, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

«На аналогичный период прошлого года дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 13 132 млн тенге. По состоянию на 1 декабря 2018 года она составляет 12 995 млн тенге или снижена на 137 млн тенге», - сообщил Касымбек.

По его словам, наибольшая задолженность сохраняется в городах Шымкент - 2 618 млн тенге, Астана - 2 455 млн тенге и Алматы - 1 718 млн тенге, а также в Мангистауской области - 1 581 млн тенге и в Карагандинской области - 852 млн тенге.

«Считаем необходимым акиматам усилить контроль за работой по снижению дебиторской и не допустить роста текущей задолженности», - попросил в этой связи министр.