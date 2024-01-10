В акимате Астаны начал работу Центр приема граждан

С 3 января в акимате Астаны работает Центр приема граждан, объединивший в одном месте представителей всех структурных подразделений, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На базе центра граждане смогут подать обращения, получить консультации представителей акимата, получить государственную услугу, записаться на личный прием к первым руководителям, которые будут проходить тоже на площадке центра по утвержденному графику.

«Задача центра – повысить уровень качества обслуживания населения местным исполнительным органом совместно с территориальными подразделениями и НАО “Правительство для граждан”, а также обеспечить вертикальное и горизонтальное взаимодействие структурных подразделений акимата», - отметили в пресс-службе акимата.