Он объединил в себе представителей всех структурных подразделений акимата
В акимате Астаны начал работу Центр приема граждан
Фото Радио "Азаттык"

С 3 января в акимате Астаны работает Центр приема граждан, объединивший в одном месте представителей всех структурных подразделений, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На базе центра граждане смогут подать обращения, получить консультации представителей акимата, получить государственную услугу, записаться на личный прием к первым руководителям, которые будут проходить тоже на площадке центра по утвержденному графику.

«Задача центра – повысить уровень качества обслуживания населения местным исполнительным органом совместно с территориальными подразделениями и НАО “Правительство для граждан”, а также обеспечить вертикальное и горизонтальное взаимодействие структурных подразделений акимата», - отметили в пресс-службе акимата.

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