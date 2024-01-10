В акимате Астаны начал работу Центр приема граждан

Он объединил в себе представителей всех структурных подразделений акимата
С 3 января в акимате Астаны работает Центр приема граждан, объединивший в одном месте представителей всех структурных подразделений, сообщает официальный сайт столичного акимата.
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