Казахстан не заказывал россиянам разработку системы информационного мониторинга, заявил Абаев

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в кулуарах правительства во вторник, отвечая на вопрос журналистов о том, заказывал ли Казахстан у российского исследовательского института «Квант» разработку системы информационного мониторинга, заявил, что «никакому «Кванту» наше государство заказа не делало».

«Никакому «Кванту» наше государство заказа не делало. И наше министерство тоже. Ответственно заявляю: министерство информации и коммуникаций никаких соглашений, взаимоотношений с российским «Квантом» не имеет. Я заявляю об этом ответственно.

Конкурс проводился только среди отечественных компаний. Технические характеристики можем попозже дать. Я такой информацией не обладаю. Это отечественная компания, которая будет осуществлять вопросы мониторинга», - сказал Абаев.

Как он напомнил, «то, будет мониторинг информационного пространства, он говорил полтора года назад».

«Это все направлено на выявление противоправного контента. К примеру, у нас была проблема по суицидам среди подростков. Очень много было требований со стороны общественности найти и заблокировать эти сайты. Соответственно, для таких дел мы будем осуществлять мониторинг», - пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что «ни о каком выявлении так называемых протестных настроений речи нет и не идёт» и «никакой слежки (за гражданами Казахстана – V) не будет».

В субботу МИК распространило информацию, «по факту возможного размещения технической документации на разработку этой системы на серверах российской компании в министерстве ведется служебное расследование».

По данным ведомства, работа над информационной системой «Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства» ведется с 2017 года с целью облегчения процесса фиксации противоправных материалов в СМИ, запрет на распространение которых установлен законами – это пропаганда терроризма, суицида, нарушения целостности государства и так далее. Необходимость в автоматизации процесса мониторинга возникла «в условиях стремительного роста объемов информации и с учетом трудоемкости ее обработки». Кроме этого, «повышения эффективности мониторинга требовала и общественность, в особенности, в период распространения так называемых групп смерти, включая «Синий кит» и «Разбуди меня в 04:20».

Конкурс на разработку системы проводился только среди отечественных компаний и договор на создание этой информационной системы был заключен с ТОО «Научно-исследовательская лаборатория «Квант».

Ранее Русская служба ВВС сообщила, что хакеры из группы Digital Revolution взломали сервер НИИ «Квант», принадлежащего ФСБ. Опубликованные ими документы описывают систему мониторинга соцсетей, основная цель которой анализ протестных настроений. ВВС отмечало, что такую систему «Квант» в качестве субподрядчика уже реализует в Казахстане. Сообщалось, что хакеры опубликовали техническую документацию проекта, где указано, что он разработан в Москве в 2017 году, а система должна уметь анализировать публикации в соцсетях и СМИ, на предмет обнаружения «материалов, дискредитирующих государство либо содержащих критику в адрес государства, а также других остроактуальных тем, находящихся на контроле». В нем также указано, что генеральным подрядчиком по созданию системы была выбрана казахстанская «Научно-исследовательская лаборатория «Квант», а российский ФГУП «Квант» якобы был у него субподрядчиком, отвечая за подсистему распознавания речи на русском и казахском языках. Еще одним субподрядчиком выступило российское представительство американской компании SAS, его специалисты отвечали за программный комплекс для анализа текстов на казахском языке.