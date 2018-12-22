В МИК прокомментировали возможную утечку в РФ документации системы информационного мониторинга

По информации ведомства, работа над информационной системой «Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства» ведется с 2017 года с целью облегчения процесса фиксации противоправных материалов в СМИ, запрет на распространение которых установлен законами – это пропаганда терроризма, суицида, нарушения целостности государства и так далее. Необходимость в автоматизации процесса мониторинга возникла «в условиях стремительного роста объемов информации и с учетом трудоемкости ее обработки». Кроме этого, «повышения эффективности мониторинга требовала и общественность, в особенности, в период распространения так называемых групп смерти, включая «Синий кит» и «Разбуди меня в 04:20».

Конкурс на разработку системы проводился только среди отечественных компаний и договор на создание этой информационной системы был заключен с ТОО «Научно-исследовательская лаборатория «Квант».

«По факту возможного размещения технической документации на разработку этой системы на серверах российской компании в Министерстве ведется служебное расследование», - добавили в МИК.

Ранее Русская служба ВВС сообщила, что хакеры из группы Digital Revolution взломали сервер НИИ «Квант», принадлежащего ФСБ. Опубликованные ими документы описывают систему мониторинга соцсетей, основная цель которой анализ протестных настроений. Такую систему «Квант» в качестве субподрядчика уже реализует в Казахстане, пишет ВВС. При этом СМИ не нашло техзадание тендера по созданию системы в публичном доступе, включая местный сайт госзакупок. Однако многостраничный документ с таким заголовком есть в массиве документов, опубликованном хакерами. На титульном листе технического проекта системы указано, что он разработан в Москве в 2017 году, а согласно документу, система должна уметь анализировать публикации в соцсетях и искать нарушения законодательства в публикациях печатных и электронных СМИ.

«При обнаружении материалов, дискредитирующих государство либо содержащих критику в адрес государства (вне зависимости от того, актуальна тема или нет), а также других остроактуальных тем, находящихся на контроле, сотрудник предоставляет видеофрагмент (или ссылку на него в интернете) заинтересованным лицам», - говорится в документе, опубликованном хакерами.

В нем также указано, что генеральным подрядчиком по созданию системы была выбрана казахстанская «Научно-исследовательская лаборатория «Квант», а российский ФГУП «Квант» якобы был у него субподрядчиком, отвечая за подсистему распознавания речи на русском и казахском языках. Еще одним субподрядчиком выступило российское представительство американской компании SAS, его специалисты отвечали за программный комплекс для анализа текстов на казахском языке.

Ранее НИИ «Квант» упоминался на сайте WikiLeaks как один из клиентов итальянской компании Hacking Team. Исходя из той утечки, в 2012-2014 годах «Квант» мог приобрести у компании несколько шпионских программ, среди которых была Remote Control System («Удаленная система контроля»), позволявшая отслеживать действия на зараженных устройствах: делать снимки с экрана, подключаться к веб-камере и микрофону, перехватывать переписку и пароли.

Кроме того, всемирную известность НИИ «Квант» получил в июне 2018 года, когда санкции против него ввели в США. Власти страны считают, что «Квант» мог быть причастен к хакерским атакам в преддверии президентских выборов 2016 года. Несколько компаний в сфере кибербезопасности связывают ФСБ с хакерами Cozy Bear – одной из групп, взломавших электронные ресурсы Демократической партии США.