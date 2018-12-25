Скорость движения на ВОАД, Аль-Фараби и Саина в Алматы снизят с января

В Алматы на ВОАД, по проспекту Аль-Фараби и улице Саина с 15 января 2019 года снизят разрешенную скорость для автомобилей с 80 до 60 км/ч.

Как отметили в департаменте полиции, большинство аварий происходит на участках дорог со скоростным режимом от 60 до 80 км/ч.

«С начала года в Алматы зарегистрировано 4 203 ДТП, большая часть из которых приходится на участки со скоростным режимом от 60 до 80 км/ч, что составляет 12 аварий ежедневно. В результате ДТП с января 2018 года в Алматы погиб 121 человек. То есть каждые три дня на дорогах Алматы погибает 1 человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах», - отметила официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

В полиции города сообщили, что «мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости – один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах».

«К тому же, согласно анализу, проведенному рядом экспертов, снижение скоростного режима с 80 до 60 км/ч на примере проспекта Аль-Фараби увеличит время в пути не более чем на 2 минуты. Если эти 2 минуты способны спасти хоть одну жизнь, значит, меры по снижению скорости более чем обоснованы», - добавила Азирбек.

Кроме этого, в городе будет принят ряд других мер по успокоению трафика, в том числе создание островков безопасности на пешеходных переходах и сужение отдельных участков дорог вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений.

Напомним, 7 декабря аким Алматы Бауржан Байбек объявил, что скоростной режим на проспекте аль-Фараби, улице Саина и ВОАД будет снижен до 60 км/ч.

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