Мир за ночь 25-26 декабря 2018 года

Президент США Дональд Трамп назвал условия возобновления работы американского правительства, в ЕАЭС становится обязательной маркировка продуктов с ГМО, британская ассоциация предложила тестировать пилотов самолетов на сонливость, а в Тунисе произошли столкновения после акции протеста тележурналиста против тяжелой экономической ситуации. Израиль обстрелял ракетами сирийскую столицу, террористы-смертники ИГ совершили нападение на МИД Ливии, в США скончался второй за месяц ребенок из центра содержания нелегалов, а Великобритания займется исследованием преследования христиан по всему миру.

Правительство США не вернется к полноценной работе, пока демократы в конгрессе не утвердят финансирование стены на границе с Мексикой, заявил президент Дональд Трамп. «Не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Этого точно не произойдет, пока у нас не будет стены, ограды, как бы они ни хотели ее называть. Я могу называть ее, как им угодно, но суть от этого не меняется. Это преграда от людей, которые пытаются проникнуть в страну», - цитирует Трампа Русская служба ВВС. Он подчеркнул, что «это барьер от наркотиков» и заслон торговле людьми. На прошлой неделе 9 из 15 американских министерств начали сворачивать работу из-за бюджетного кризиса. Трамп требует выделить на проект строительства стены на границе с Мексикой $5,7 млрд. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила финансирование, но демократы в сенате собирались голосовать против. Представители партий попытались договориться, но у них не вышло. В январе 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, выполнив тем самым одно из своих предвыборных обещаний. При этом он обещал добиться того, чтобы за строительство платило мексиканское правительство.

Согласно техрегламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки», в странах ЕАЭС продукты с содержанием генно-модифицированных организмов (ГМО), начиная с 26 декабря, должны маркироваться специальным знаком, сообщает ТАСС. В требованиях, указанных в документе, говорится, что знак наносится на упаковку, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%. Сама надпись «ГМО» должна находиться рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и соответствовать по форме и размеру этому знаку. Переходной период для адаптации бизнеса к новым правилам составляет 1,5 года, в течение этого времени допускаются производство и выпуск в обращение на территории ЕАЭС продуктов, полученных с применением ГМО, в соответствии с прежними требованиями в части маркировки.

Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) предупредила политиков, что сонливость пилотов представляет собой самую большую угрозу безопасности пассажиров самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. Профсоюз предлагает авиакомпаниям использовали компьютерные программы для оценки уровней усталости пилотов на основе перечня полетов, который создается за несколько недель до выполнения ими своих обязанностей. В частности, использовать компьютерную модель, основанную на Каролинской шкале сонливости: она оценивает усталость человека от 1, классифицируемого как чрезвычайно бдительный, до 9, регистрируемого как очень сонный. Профсоюз предлагает не разрешать пилотам летать, если их состояние по шкале находится на уровне 8 (сонное) или выше. В соответствии с установленными Европейским агентством по авиационным стандартам правилами пилоты, которые заявляют, что они слишком устали, не должны лететь. Тем не менее, они все равно отправляются в рейс, так как опасаются штрафов или даже увольнения.

На западе Туниса произошли столкновения с полицией после того, как в городе Касерин журналист Абд ар-Раззак аз-Зорки, работавший на одном из местных телеканалов, поджег себя в знак протеста против тяжелой экономической ситуации и высокой безработицы, пишет «Коммерсантъ». В результате полученных ожогов он скончался в местной больнице. После этого жители Касерина устроили акцию протеста, перекрывая улицы баррикадами и поджигая покрышки. В ходе столкновения пострадали 6 полицейских, несколько протестующих были задержаны. В настоящее время власти Касерина проводят расследование произошедшего.

ВВС Израиля совершили ракетную атаку на западные окраины Дамаска, сообщает РИА Новости. Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет. Отмечается, что израильские самолеты зашли через ливанское воздушное пространство. Эта атака стала беспрецедентно длительной – она продолжалась более 1,5 часов. В результате обстрела пострадали трое сирийских военных, был поврежден склад боеприпасов.

По информации РБК, у здания министерства иностранных дел Ливии в Триполи во вторник взорвался автомобиль, после чего двум террористам удалось проникнуть в помещение и совершить самоподрыв, еще одного застрелили охранники. В результате погибли 2 человека, не считая террористов, еще не менее 20 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

8-летний мальчик из Гватемалы находившийся в лагере содержания нелегальных мигрантов в американском штате Нью-Мексико, в городе Аламогордо, скончался от неустановленных причин, пишут «Известия». Мальчик скончался в рождественскую ночь, а накануне у него появились признаки заболевания. Ребенка вместе с отцом доставили в медицинский центр, однако врачи заявили, что у него обычная простуда. После этого мигрантов вернули обратно в лагерь, а в вечером того же дня мальчику стало хуже, и его повторно доставили в больницу с рвотой. Ребенок умер через несколько часов. Точная причина смерти мальчика до сих пор не установлена. Американская сторона проинформировала о произошедшем правительство Гватемалы. Ранее 7-летняя девочка из Гватемалы, которая находилась в составе группы из 163 мигрантов, незаконно пересекших границу США, скончалась после заключения под стражу. По данным местных властей, ребенок не ел и не пил несколько дней, причинами смерти стали септический шок, высокая температура и обезвоживание.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант поручил провести независимое обозрение случаев преследования христиан по всему миру, сообщает ТАСС. На основе исследования, которое должно быть представлено в апреле следующего года, будут подготовлены рекомендации правительству, как оно «может лучше реагировать на бедственное положение преследуемых христиан во всем мире». Проведение исследования возглавит епископ Труро Филип Маунстивен (управляет епархией Диоцез Труро в составе церковной провинции Кентербери). «Мы стремимся определить дополнительные практические шаги, чтобы помочь остановить ужасающий уровень насилия, в результате которого 3 тыс. христиан были убиты в прошлом году из-за своей веры», - отметил специальный представитель британского премьер-министра по вопросам религии и убеждений лорд Тарик Ахмад. Его семья 70 лет назад была вынуждена покинуть Индию из-за преследований на религиозной почве. За последний год во всем мире 215 млн христиан подвергались гонениям, в том числе женщины и дети.