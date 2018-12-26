Но в ближайшие сутки сильные морозы сохранятся
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Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

На большей части Казахстана в ближайшие сутки сохранятся сильные морозы, однако по мере перемещения теплых воздушных масс с запада на восток ожидается повышение температуры воздуха, говорится в прогнозе РГП «Казгидромет» на 27-29 декабря.

«Сибирский антициклон, вызвавший в Казахстане аномальные морозы, будет продолжать оказывать свое влияние на погоду в большинстве областей республики. В ближайшие сутки, особенно ночью, сильные морозы сохранятся», - сообщили синоптики.

Однако на западные области уже начали поступать теплые и влажные воздушные массы, связанные с циклонами и атмосферными фронтами, и по мере перемещения на восток они вызовут ослабление морозов и повышение температуры воздуха, а также местами снегопады, метели, сильный ветер и гололед.

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