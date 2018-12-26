Казахстан перевыполнил план по экспорту говядины

В министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили о перевыполнении плана по экспорту говядины на 25%.

«Со второго полугодия текущего года началась масштабная реализация долгосрочной отраслевой программы по развитию мясного животноводства, которая базируется на малых и средних фермерских хозяйствах. Для ее реализации запущен специальный льготный кредитный продукт «Сыбаға». И в этом году план уже перевыполнен, несмотря на то, что его реализация началась только во втором полугодии», - отмечается в сообщении МСХ.

По данным ведомства на 21 декабря, уже экспортировано 18, 8 тыс. тонн при плане 15 тыс. тонн. При этом почти половина экспортированной говядины приходится на Туркестанскую область. Экспорт говядины в 2017 году составил лишь 5,5 тыс. тонн.

На сегодняшний день по программе кредиты получили более 700 фермеров. Годовой план закупа КРС фермерскими хозяйствами составляет 50,0 тыс. голов. За 11 месяцев принято заявок на более 67 тыс. голов, одобрено и выдано кредитов на 55 тыс. голов. Также по программе «Алтын асык» профинансировано приобретение 170 тыс. голов овец.

«План по породному преобразованию маточного стада составляет 1 млн голов. Уже на сегодняшний день участвуют в породном преобразовании порядка 977 тыс. голов или 98%.

В Казахстан завезено 14,5 тыс. голов крупного рогатого скота. Основными причинами задержки завоза скота являются малый промежуток времени (июль-декабрь) и неблагополучная эпизоотическая ситуация в странах импортёрах», - добавили в министерстве.