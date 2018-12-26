В МСХ ответили на недовольство премьера высокими ценами на овощи

В министерстве сельского хозяйства Казахстана основными причинами колебания цен на овощи назвали «сезонность производства». Кроме этого, на рост цен на продовольственные товары влияет увеличение цен на ГСМ, электроэнергию и коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе МСХ.

«Основными причинами колебания цен на овощную продукцию является сезонность производства. Кроме того, на рост цен на продовольственные товары, помимо вышеуказанных причин, оказывает влияние увеличение цен на товары и услуги, прямо влияющие на себестоимость продукции (ГСМ, электроэнергия, коммунальные услуги)», - говорится в сообщении МСХ.

Что касается «роста цен на огурцы, то в ведомстве подчеркнули, что посевная площадь под эту культуру в этом году увеличена на 2,5 тыс. га, валовый сбор составил 460 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

«Внутреннее потребление составляет 480 тыс. тонн», - уточнили в МСХ.

Говоря о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в министерстве подчеркнули, что «регионами осуществляется формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, ведётся строительство оптово-розничных центров в 5 крупных городах Казахстана».

Напомним, во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев выразил недовольство высокими ценами на продукты питания.

«Мы в течение последнего месяца обсуждаем активно этот вопрос. Но по капусте и по сахару есть объективные причины. Остальные все – необоснованы. Рост цен на остальные продукты – это необоснованно. Вы сами говорили, что у вас в стабфондах есть достаточный фонд продуктов. Почему рост идет? Нет контроля с вашей стороны. Огурцы, помидоры сейчас – на все цены уже подскочили, никто на это не обращает внимания. Пожалуйста, возьмите на контроль», - заявил Сагинтаев, обраящась к главе Миннацэкономики Тимуру Сулейменову.