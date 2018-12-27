Счетный комитет констатирует системные проблемы, мешающие развитию науки в Казахстане

В Счетном комитете на заседании в четверг были озвучены итоги государственного аудита эффективности финансирования науки в Казахстане. В частности, госаудит выявил финансовые нарушения на десятки миллионов тенге и неэффективное использование бюджетных средств на сотни миллионов, передает «Казинформ» .

«По итогам госаудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 58,7 млн тенге, из которых в ходе аудита возмещено 82%. Также в уполномоченный орган отправлен один материал для возбуждения административного производства», - сказал член Счетного комитета, руководитель аудиторской группы Серик Нугербеков.

По информации пресс-службы Счетного комитета, госаудит установил факты неэффективного использования 623,5 млн тенге бюджетных средств и отдельные системные недостатки и процедурные нарушения. В частности, по словам Нугербекова, «результаты госаудита свидетельствуют о наличии ряда системных проблем, препятствующих дальнейшему развитию науки и повышению наукоемкости экономики».

«Наблюдается снижение показателей развития науки, таких как объем финансирования, количество организаций предпринимательского сектора, выполняющих научные исследования, количество работников, задействованных в научных проектах», - пояснил он.

Министерству образования и науки рекомендовано выработать механизм возврата денежных средств, если получатели грантового финансирования не исполнили своих обязательств, так как «в связи с наличием такого пробела невозможно взыскать 150 млн тенге с ТОО «Инновационная компания «Стерин», не исполнившего обязательства по соглашению по гранту». Кроме того, в случае экономии средств на стадии реализации грантовых проектов отсутствует реализация их перераспределения и возврата в госбюджет, отметил Нугербеков.

«В результате на контрольном счете наличности АО «Фонд науки» заморожены средства в сумме 32,3 млн тенге», - заявил он.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заверил, что они учли все замечания и разработали «дорожную карту» по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных исполнителей и сроков. При этом вице-министр подчеркнул, что «по нарушениям в сумме 58,7 млн тенге в республиканский бюджет уже возмещено 48 млн тенге».

«Здесь необходимо отметить, что из 58,7 млн 46 млн - это по одному из наших университетов. Напрямую у МОН и комитета науки таких нарушений нет, но тем не менее, это наши подведомственные организации. По ним мы меры не дисциплинарного характера в том числе сейчас уже принимаем», - сказал Аймагамбетов.