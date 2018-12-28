Сильные морозы в новогоднюю ночь прогнозируют синоптики в Казахстане

Снегопады и метели ожидаются в ближайшие двое суток на большей части Казахстана, а в новогоднюю ночь усилятся морозы, местами будет до -38°С, говорится в прогнозе РГП «Казгидромет» на 29 декабря – 2 января.

«В ближайшие двое суток прохождение атмосферных фронтов через Казахстан вызовет в северных, центральных и восточных областях снегопады с метелями и повышение температуры воздуха. Но уже 31 декабря здесь начнётся похолодание, и в новогоднюю ночь мороз усилится до -25-30°С, местами -33-38°С, на востоке республики ночью 2 января местами до -40°С», - сообщают синоптики.

В южных и юго-восточных областях ожидаются осадки, мокрый снег, снег, туман и гололёд, в новогоднюю ночь температура понизится до -3-8°С, местами до -15-20°С. В западных областях в новогодние дни прогнозируется мокрый снег, туман и гололед, а температура воздуха с небольшими колебаниями будет близкой к норме.