Теплый январь прогнозируют синоптики в Казахстане

Согласно консультативному прогнозу РГП «Казгидромет», январь в Казахстане ожидается теплым и с осадками. Лишь в начале первой декады на севере и в центре республики будут морозы днем до -20°С.

«По предварительному прогнозу средняя за месяц температура воздуха в январе ожидается выше нормы на 1°С на юго-западе, юге и юго-востоке республики, а на остальной территории – ближе к климатической норме. Количество осадков за месяц ожидается около и больше нормы, лишь в Павлодарской и на севере Восточно-Казахстанской области – меньше нормы», - говорится в консультативном прогнозе синоптиков.

В начале первой декады северные, северо-восточные и центральные регионы республики будут находиться под влиянием холодного антициклона, ожидается понижение температуры воздуха ночью до -25-30°С, местами -35°С, днем до -15-20°С, местами -25°С. На западе, юго-западе и юге страны с выносом теплых воздушных масс и с прохождением фронтальных разделов прогнозируется теплая погода с осадками. Температура воздуха ночью до -2-7°С, местами -12°С, днем до 0+5°С, местами -5°С.

«В течение месяца с частым выносом теплых воздушных масс и прохождением фронтальных разделов на большей части республики ожидается теплая и осадочная погода. Лишь в начале второй и третьей декад ожидается очередное понижение температуры воздуха», - отмечают синоптики.