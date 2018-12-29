Более 80% предприятий обрабатывающей промышленности в Казахстане до сих пор используют ручной труд или имеют полуавтоматизированное производство, заявил в субботу в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек.

«Одним из сдерживающих факторов роста производительности труда является технологический уровень развития отраслей обрабатывающей промышленности. На сегодняшний день более 80% предприятий обрабатывающей промышленности все еще используют ручной труд или имеют полуавтоматизированное производство. То есть все еще находятся на этапе перехода к полной автоматизации», - сказал Касымбек.

В этой связи, по его словам, необходимо, стимулировать предприятия к инвестициям в модернизацию через развитие финансовых инструментов поддержки, включая увеличение объемов и доступности долгосрочного финансирования; ужесточение требований к проектам, получающим господдержку, в части применения передового оборудования и технологий. Кроме того, необходимо продолжить реализацию запланированных мер по цифровизации промышленности, в том числе в части повышения технологических требований и стандартов к предприятиям.

В целом, говоря о производительности труда в обрабатывающей промышленности, в министерстве отмечают положительную динамику. В транспорте показатель составил 3,1%, в строительстве - 9,3%, в промышленности показатель увеличился на 4,3%. В отраслях промышленности рост отмечается в горнодобывающей отрасли на 9,1%, в водоснабжении - на 3,3%. Однако индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности составил 98,2%.

«Отрицательная динамика в обрабатывающей промышленности связана в основном со снижением производительности труда в металлургии, которая занимает более 40% в отрасли. Не смотря на общий рост производства на 3,7%, показатель по производительности труда в металлургии снизился на 7,4%, что связано со снижением цен на основные металлы», - констатировал министр.