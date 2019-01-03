Внешний долг Казахстана сократился на $3 млрд

Национальный банк Казахстана сообщил об изменениях во внешнем долге республики за III квартал 2018 года. Так, по состоянию на 1 октября 2018 года он составил $161,5 млрд или 94,0% к ВВП (улучшение с начала года на 8,6%).

По данным регулятора, в структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность (63,7%), внешний долг «Других секторов» перед несвязанными кредиторами занимает 25,7%, государственный внешний долг (правительство и Нацбанк) – 7,1%, внешние обязательства сектора «Банки» (БВУ и АО «Банк развития Казахстана») – 3,5%.

В целом за III квартал 2018 года внешний долг страны сократился на $3,0 млрд «за счет всех секторов экономики».

«Государственный внешний долг уменьшился на $452,9 млн, в основном за счет погашения краткосрочных нот Национального банка Казахстана и сокращения спроса иностранных инвесторов на них. Внешние обязательства «Банков» сократились на $368,2 млн вследствие планового погашения кредитов, выданных, главным образом, Экспортно-Импортным Банком Китая. Внешний долг «Других секторов» уменьшился на $1,4 млрд за счет сокращения по статье «Долговые ценные бумаги» (погашение АО «НК «КазМунайГаз» 10-летних еврооблигаций на сумму $1,6 млрд и частичный досрочный выкуп АО «НУХ «КазАгро» 5-летних еврооблигаций на сумму 420,4 млн евро). Межфирменная задолженность сократилась на $823,7 млн вследствие погашения крупными компаниями нефтегазового сектора кредитов от дочерних и сестринских зарубежных организаций», - проинформировали в Нацбанке.

Внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), на 1 октября 2018 года составил $24,0 млрд, сократившись за отчетный период на $2,5 млрд. Чистый внешний долг Казахстана составил $48,0 млрд, увеличившись за III квартал 2018 года на $1,4 млрд. При этом государственный сектор и «Банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «Другие сектора» являются чистыми заемщиками.

Межфирменная задолженность представляет собой обязательства перед прямыми инвесторами, дочерними и сестринскими предприятиями и на конец III квартала 2018 года на 64,7% состоит из внешнего долга филиалов иностранных компаний, реализующих крупные нефтегазовые проекты на территории Казахстана. Чистый внешний долг представляет собой внешние обязательства по долговым инструментам (внешний долг) за вычетом внешних активов по долговым инструментам.