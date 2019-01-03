Саудовская прокуратура запросила смертную казнь пятерым обвиняемым по делу Хашкаджи

Как сообщают СМИ, для пятерых из них генеральная прокуратура страны на основании шариатского права потребовала смертной казни.

Также сообщается, что судебным властям Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по данному делу, однако ответ до сих пор не получен.

Между тем расследование в отношении некоторых лиц, причастных к убийству журналиста, продолжается.

Журналист The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября прошлого года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти только через две недели признались, что он был убит в здании диппредставительства в результате ссоры. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен. По подозрению в причастности к гибели журналиста был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения.