Найдены тела всех 39-ти погибших в результате ЧП в Магнитогорске

В МЧС сообщили о завершении поисково-спасательной операции
Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась. Специалисты извлекли тело 39-й жертвы, людей под завалами больше нет, сообщает ТАСС.
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