Найдены тела всех 39-ти погибших в результате ЧП в Магнитогорске

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась. Специалисты извлекли тело 39-й жертвы, людей под завалами больше нет, сообщает ТАСС .

«Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена», - сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, работы на месте обрушения переходят в инженерно-строительную стадию. При этом спасатели в ближайшее время продолжат искать под завалами домашних животных.

Как отметил Чуприян, в целом спасатели провели уникальную по сложности операцию, так как постоянно была угроза обрушения конструкций и стен, пострадавших подъездов.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме около 4:00 мск 31 декабря, в результате чего обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек. Всего погибли 39 человек. 6 пострадавших, из них 5 человек, включая двух детей, находятся в медучреждениях. Еще одна пострадавшая была выписана из больницы 2 января.