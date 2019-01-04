Мир за ночь 3-4 января 2019 года

США намерены продолжить переговоры с Россией по Договору о ликвидации ракет, начался вывод американских войск из Сирии, Дональд Трамп внес на рассмотрение в сенат кандидатуру генпрокурора США, а новым главой Пентагона может стать экс-сенатор Конгресса. Украинцы назвали главные требования к будущему президенту, госдолг США вырос более чем на $2 трлн за время президентства Трампа, во Флориде в массовом ДТП погибли шесть человек, а в Сирии в результате авиаудара коалиции погибли 11 мирных жителей. В Грузии от свиного гриппа за месяц скончались шесть человек, немецкие аэропорты выставляют на торги оставленные владельцами чемоданы, а Coca-Cola купила кофейную сеть Costa.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Newsmax заявил, что Вашингтон намерен продолжить переговоры с Москвой по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РБК. До момента, когда США могут остановить свои обязательства по ДРСМД, осталось 30 дней. «Мы будем продолжать говорить с ними, чтобы пытаться убедить их вернуться к соблюдению договора, или по крайней мере убедить их быть приверженными его соблюдению», - заявил Помпео, отметив, что Россия «не предприняла никаких усилий для соблюдения договора, как и в течение последних четырех или пяти лет, когда мы вели дискуссии с россиянами по этому поводу», а договор, который соблюдает только одна сторона, «не имеет смысла».Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году. В декабре Помпео сообщал, что США в течение двух месяцев перестанут соблюдать положения ДРСМД, если Москва не вернется к исполнению взятых на себя обязательств.

Вместе с тем, как пишет РБК, Помпео объявил о начале вывода американских войск из Сирии. «Наши войска выходят [из Сирии]. Они покинут [эту страну]»,- сказал он, отказавшись назвать график вывода войск. «Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда это произойдет», - отметил Помпео. По словам госсекретаря, США продолжат кампанию против сирийских боевиков и сделают все необходимое для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. Напомним, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских военных из Сирии 19 декабря. Позже он решил замедлить этот процесс. Ранее сообщалось, что он займет около 100 дней, теперь же войска будут выведены в течение четырех месяцев.

Президент США Дональд Трамп официально внес в сенат кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора и руководителя министерства юстиции страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Согласно регламенту, кандидатуру Барра должен будет утвердить юридический комитет, а затем полный состав сената, где у республиканцев большинство. Обсуждение кандидатуры Барра в комитете намечено на 15 и 16 января. Ранее, в 1991-1993 годах, он уже занимал этот пост. Напомним, что прежний генпрокурор Джефф Сешнс, назначенный на должность в 2017 году, был отправлен в отставку 7 декабря. Как пишет газета Wall Street Journal, Барр критиковал некоторые аспекты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, и в случае назначения на пост генпрокурора он будет надзирать за осуществлением этого расследования. Мюллер ведет расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Между тем новым главой Пентагона может стать экс-сенатор Конгресса США Джеймс Уэбб, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. Сейчас президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора на пост министра обороны. По данным источников издания в администрации США, кандидатура демократа Уэбба пользуется в данный момент большей поддержкой в Белом доме по сравнению с республиканцами. 72-летний Уэбб занимал пост сенатора Конгресса США от штата Вирджиния в 2007-2013 годы. В 2015 году участвовал в кампании по борьбе за пост президента США, однако, не сумев заручиться серьезной поддержкой, снял свою кандидатуру. До 2006 года Уэбб был республиканцем. В конце 1980-х годов при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) он занимал должность министра ВМС. Уэбб неоднократно выступал против американского вторжения в Ирак, что совпадает с позицией Трампа, а также является сторонником более агрессивных мер в отношении Китая.

Центр «Социальный мониторинг» и украинский Институт социальных исследований имени А. Яременко провели опрос среди граждан Украины, большинство опрошенных заявили, что следующий президент должен суметь остановить войну и разбираться в экономике, сообщает РИА Новости. По мнению респондентов, следующий президент должен обладать такими чертами: способность остановить войну (55,9%), отстаивать интересы простых людей (44,5%), компетентность в экономике (44,1%), нетерпимость к коррупции (44%), умение управлять страной (40,1%). Всего были опрошены 2045 человек, уровень погрешности не превышает 2,2%. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

На конец 2018 года госдолг США составлял $21,974 трлн долларов. За время президентства Дональда Трампа он увеличился более чем на $2 трлн, сообщает телеканал CNN. Госдолг рос ускоренными темпами после финансового кризиса 2008 года, когда Конгресс и администрация Барака Обамы утвердили стимулирующее финансирование для поддержания экономики на плаву. Будучи кандидатом, Трамп обещал «избавиться» от госдолга «в течение восьми лет». По данным Бюджетного управления Конгресса, общий государственный долг составлял 78% ВВП Америки в 2018 финансовом году, это самый высокий процент с 1950 года. Дефицит подскочил до 3,8% ВВП в 2018 году по сравнению с 3,5% в 2017 году. Прогнозируется, что госдолг вырастет до 96% ВВП к 2028 году. Большая часть этого объема – $1,9 трлн в период с 2018 по 2028 год – будет обусловлена ​​Законом о сокращении налогов и рабочих мест.

По информации РИА Новости, в США в штате Флорида в результате ДТП с несколькими транспортными средствами 6 человек погибли, еще 8 пострадали, несколько из них «с критическими травмами». Согласно заявлению пожарной службы округа Алачуа, инцидент произошел в четверг вечером на шоссе номер 75 между городами Грейнсвилл и Алачуа. Столкнулись четыре транспортных средства – два легковых автомобиля и два тягача с прицепом, перевозящих дизельное топливо. В результате аварии на дорогу вылилось около 190 литров топлива, что повлекло за собой возгорание автомобилей. Полиция ведет расследование случившегося.

11 мирных жителей, все – члены одной семьи, погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зур в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, сообщает сирийское агентство SANA. Удар был нанесен по населенном пункту Аш-Шафа в рамках борьбы с «Исламским государством». В результате авиаудара разрушено большое количество домов, многие семьи были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающейся «неизбирательной бомбардировки, осуществляемой коалицией под предлогом нападения на террористов».

Шесть человек умерли в Грузии за последний месяц от свиного гриппа, сообщают «Известия». По информации руководителя Центра по контролю заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, на данный момент в стране лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа. Гамкрелидзе отметил, что динамика роста заболеваемости свиным гриппом в стране умеренная, однако в последнее время зафиксировано больше случаев осложнений. «На 100 тыс. жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек, эти данные входят в норму», - подчеркнул он, добавив, что страна далека от пика эпидемии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французскую радиостанцию France Info, немецкие аэропорты проводят торги, на которых распродают оставленные пассажирами чемоданы и сумки, так и не востребованные впоследствии владельцами. При этом чемоданы выставляются на аукцион в закрытом виде, покупатели не знают, что внутри. Единственной подсказкой для участников торгов является внешний вид чемодана, что и подогревает интерес покупателей. Ежегодно на торги выставляются более 4 тыс. единиц багажа, оставленных владельцами не менее шести месяцев назад.

The Coca-Cola Company завершила сделку по покупке сети кофеен Costa у британской компании Whitbread PLC. Как пишут «Известия», сумма сделки составила 3,7 млрд фунтов стерлингов, сделка была закрыта после получения разрешений от регуляторов в Евросоюзе и Китае. В общей сложности Coca-Cola получит около 4 тыс. кофеен Costa и предприятий по обжарке и дистрибуции кофейных зерен. В компании считают, что сделка обеспечит им «сильную кофейную платформу» свыше чем в 30 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.