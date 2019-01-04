В ЗКО и Алматинской области из-за метели закрыли дороги

По данным Комитета по ЧС, в Западно-Казахстанской и Алматинской областях в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги республиканского и областного значения.

Так, с 11:30 пятницы, 4 января, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения в Алматинской области Учарал – Достык (83-184 км).

В Западно-Казахстанской области из-за сильной метели с 12:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения Казталовка – Жанибек – граница РФ» (0-165 км п.Казталовка – граница РФ) и Онеге – Бисен – Сайхин (0-103кмп.Онеге – п.Сайхин). С 13:00 также из-за метели закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах областного значения Жалпактал – Жулдыз – Карасу (0-170 км п.Жалпактал – п.Карасу) и Жангала – Сайхин (0-207 км Жангала – Сайхин).

Между тем, по данным РГП «Казгидромет», 5 января в ЗКО ожидается ночью местами, днем на большей части снег, местами туман, гололед, метель, усиление ветра 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. В Уральске снег, туман, метель, гололед, усиление ветра 9-14 м/с, порывы 18 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Также штормовое предупреждение объявлено 5 января в Мангистауской области: местами здесь усиление ветра 15-20 м/с. В Актау 5 января порывы ветра 18 м/с.