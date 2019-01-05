Ураган «Пабук» в Таиланде ослаб

Тропический ураган «Пабук», достигший накануне юга Таиланда, ослаб до тропической депрессии и находится к западу от провинции Пхангнга, сообщает ТАСС со ссылкой на Метеорологический департамент страны.

Утром в субботу тропическая депрессия «Пабук» находилась в 15 км к западу от провинции Пхангнга. Максимальная скорость ветра достигала 55 км/ч, сама тропическая депрессия двигалась на северо-запад со скоростью 10 км/ч, вызывая проливные дожди в большинстве южных провинций. Однако, несмотря на это, специалисты рекомендовали остерегаться мест, где могут возникнуть наводнения.

Как сообщается, сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море, там волны могут достигать 3-5 м. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до следующего дня. В провинциях Прачуап Кхирикхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхонситхаммарат, Ранонг, Пхангнга, Пхукет и Краби ожидаются проливные дожди и сильные ветры.

Основной удар стихии пришелся на прибрежные районы южной провинции Накхонситхаммарат. Порядка 200 тыс. человек остались без электричества. Сейчас около 30 тыс. человек продолжают оставаться без электроэнергии, столько же людей до сих пор находятся в убежищах. Ураган обошел стороной острова Самуи, Панган и Тао, где находилось большое количество туристов. Однако около 50 тыс. туристов покинули острова из-за надвигающегося шторма, и разместились на курортах материкового Таиланда, а многие остались из-за отмены рейсов и временно остановленного паромного сообщения.

Между тем, по данным МИД Казахстана, более 80 наших граждан остаются в районах, где сохраняется угроза тропического шторма «Пабук». Как сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, дипломаты поддерживают с ними постоянную связь, инструктируя как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций.