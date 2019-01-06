Расследование по факту возбуждения национальной розни начато после массовой драки в Караганде

Полиция проводит расследование по факту возбуждения национальной розни после массовой драки на территории ресторана «Древний Рим» в Караганде в ночь на 1 января, в результате которой погиб один человек, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В сообщении ведомства отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по факту массовой драки на территории ресторана «Древний Рим» в Караганде задержаны в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса республики семеро подозреваемых, из которых пятеро взяты под стражу. Один подозреваемый объявлен в международный розыск.

«При этом мониторинг средств массовой информации свидетельствует о продолжающихся фактах искажения реальной картины происшествия со стороны тенденциозно настроенных лиц, несмотря на то, что ранее прокуратура области разъясняла правовые последствия таких действий. В частности, в социальной сети «В контакте» выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом». – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Карагандинской области в Facebook.

В ведомстве сообщили, что «по данному факту 5 января 2019 года Департаментом полиции Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

«Прокуратура Карагандинской области повторно предупреждает о недопустимости распространения в средствах массовой информации подобных публикаций и призывает граждан не поддаваться провокациям», - заявили в ведомстве.