Документ направлен на сотрудничество в борьбе с преступностью и пропагандой терроризма
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Казахстан ратифицировал соглашение об информационной безопасности в ОДКБ
Фото Коммерсантъ

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности», сообщает Акорда.

Целью соглашения является развитие взаимодействия в интересах обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ. В частности, соглашение развивает положения протокола о взаимодействии государств-членов организации по противодействию преступной деятельности в информационной сфере, ратифицированного в 2016 году. Документом предусматривается сотрудничество не только в сфере борьбы с преступностью, но и с пропагандой терроризма и экстремизма, а также с деструктивным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Практическая реализация данного соглашения подразумевает проведение государственными органами стран ОДКБ совместных мероприятий по обнаружению источника компьютерных атак, взаимодействие в вопросах защиты критически важных структур, взаимная помощь в ликвидации последствий компьютерных инцидентов.

Согласно документу, стороны обеспечивают дальнейшее развитие системы информационной безопасности государств-членов ОДКБ на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, а также предпринимают совместные усилия по формированию правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной правовой базы.

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