Многодетные семьи должны получить соцпомощь уже с 1 апреля – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам реализации социальной политики. В совещании приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Асет Исекешев и заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства доложили о плане работы правительства по выполнению поставленных во время съезда партии «Нур Отан» задач, в том числе по законодательному обеспечению реализации социальной политики. Назарбаев в свою очередь указал на важность качественной реализации мер, направленных на повышение благосостояния и улучшение качества жизни казахстанцев, и отметил необходимость оказания мер социальной поддержки всем остро нуждающимся категориям населения.

«Важно понимать, что средства, выделенные на поддержку социально уязвимых, формируются за счет налоговых отчислений. Поэтому следует разъяснять всем, что государство, соблюдая соответствующий баланс, будет всегда оказывать поддержку остро нуждающимся», - сказал президент.

Также он подчеркнул, что социально уязвимые слои населения, в том числе многодетные семьи, должны ощутить заботу государства уже в самое ближайшее время.

«Остро нуждающиеся малоимущие граждане, многодетные семьи должны незамедлительно получить социальную помощь уже с 1 апреля текущего года», - сказал Назарбаев.

При этом он отметил, что оценка работы руководителей государственных органов и акимов областей будет напрямую зависеть от уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Также глава государства подчеркнул важность своевременного принятия мер по повышению заработных плат в регионах, осуществлению системных реформ в образовании и здравоохранении, увеличению темпов строительства жилья и внутрирайонных дорог, решению проблем в сфере ЖКХ и экологии. Кроме того, было уделено особое внимание разработке и реализации проектов «Құтты мекен» и «Ауыл – Ел бесігі».

«Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента нужно держать актуальные вопросы жителей регионов на личном контроле и предпринимать конкретные меры по осуществлению поставленных задач. Кроме того, главным направлением также является обеспечение контроля эффективности использования средств, выделяемых на реализацию социальной политики», - сказал Назарбаев.

Он добавил, что «в-первую очередь, людей нужно обеспечить работой», поэтому «задача государственного аппарата – сосредоточить усилия на развитии малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест».

«Эту работу следует вести повсеместно, во всех городах, районах и селах», - продолжил глава государства.

Назарбаев поручил администрации президента совместно с партией «Нур Отан» осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения поставленных задач.

«Правительство, акимы, общественность, партия «Нур Отан» должны включиться в эту работу для достижения реальных результатов. Я лично буду контролировать этот процесс», - заключил он.