Мир за ночь 6-7 марта 2019 года

Палата лордов проголосовала за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС, США пригрозили санкциями иностранным банкам за утаивание денег президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министр Израиля призвал мировое сообщество остановить морскую «контрабанду» нефти из Ирана, а Швеция предложила создать трибунал по расследованию преступлений ИГ в Сирии. Защита усматривает в задержании финдиректора Huawei политический аспект, в британский университет отправили посылку с взрывным устройством, Китай создаст способный наносить ядерные удары бомбардировщик-невидимку, в нацпарке Италии туристам запретили ходить в шлепанцах, а Facebook введет шифрование личных сообщений на всех своих платформах.

Палата лордов британского парламента проголосовала в среду за сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС, нанеся тем самым поражение правящему кабинету Консервативной партии во главе с премьер-министром Терезой Мэй, сообщает ТАСС. Поправку оппозиционной Лейбористской партии к биллю о торговле, в которой утверждалось, что страна должна продолжать оставаться в ТС с европейским сообществом, поддержали 207 членов верхней палаты, против выступили 147 пэров. Таким образом, поправка была принята большинством в 66 голосов. Как отметил официальный представитель лейбористов в Палате лордов Уилф Стивенсон, результаты этого голосования предоставят правительству и нижней палате парламента - Палате общин - шанс избежать катастрофического варианта выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit. Кроме того, верхняя палата большинством в 47 голосов поддержала внесенную Стивенсоном поправку о торговле, которая предусматривает утверждение парламентом переговорной позиции Лондона и итоговых соглашений о свободной торговле, которые Великобритания будет заключать с другими странами после Brexit.

США заявляют, что ряд иностранных банков помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги из страны и спрятать их за рубежом, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. При этом чиновник из администрации Белого дома отметил, что власти Венесуэлы «пытаются в разных местах скрыть эти деньги», и пообещал, что «в ближайшее время» их названия будут озвучены, а «в течение нескольких недель» против этих банков США планирует ввести санкции. Ранее США заявляли о том, что в попытках вывести деньги из страны замешаны президент Мадуро, его ближайшее окружение, члены их семей, а также топ-менеджеры основных государственных компаний. Американские санкции против правительства нынешнего главы боливарианской республики действуют с 2014 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытках обойти санкции с помощью контрабанды нефти морским путем и призвал мировое сообщество положить конец этой практике, сообщает РИА Новости. По его мнению, важную роль в противодействии иранской контрабанде будут играть военно-морские силы, но не уточнил, какой именно страны. «Иран старается обойти введенные против него санкции с помощью скрытой контрабанды нефти по морю. По мере расширения таких попыток военно-морские силы будут играть все более важную роль в блокировании подобных действий Ирана», - заявил Нетаньяху. В связи с этим он призвал «мировое сообщество остановить любыми средствами попытки Ирана обойти санкции по морю». Санкции против Ирана, затрагивающие в том числе нефтяной экспорт, в прошлом году восстановили США, выйдя в одностороннем порядке из «ядерной сделки» с Исламской Республикой.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что страна намерена выступить с предложением создать специальный трибунал по расследованию преступлений, совершенных боевиками ИГ в Сирии, сообщает РИА Новости. В интервью изданию Aftonbladet политик уточнил, что с этим предложением в четверг выступит министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг на встрече со своими европейскими коллегами в Брюсселе. «Должна существовать ответственность за нарушение прав человека. Если кто-то совершает теракт или военные преступления, он должен предстать перед судом, независимо от того, где это произошло», - заявил Левен, отметив, что международные трибуналы создавались и ранее для расследований военных преступлений, например в Руанде и в Косово. Ранее Левен заявлял, что Швеция не намерена принимать обратно граждан страны, воевавших за ИГ, которые в настоящее время находятся в тюрьмах на территории Сирии.

Адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу указали на возможный политический характер ее задержания в Канаде по запросу об экстрадиции США, сообщает ТАСС со ссылкой на канадскую газету Vancouver Star. По ее данным, в ходе слушаний в среду в Ванкувере в Верховном суде об этом заявил один из адвокатов Ричард Пек. В качестве аргумента он привел заявление президента США Дональда Трампа, который еще в декабре прошлого года заявлял, что мог бы вмешаться в дело Минюста в отношении финансового директора Huawei, если это послужило бы интересам национальной безопасности или помогло бы заключить торговую сделку с Китаем. Ранее власти Канады категорически исключили какое-либо политическое вмешательство в эту ситуацию со стороны Оттавы. Слушания продолжатся 8 мая.

В Университет Глазго отправили посылку с самодельным взрывным устройством, которое может быть связано с аналогичными устройствами, найденными ранее в аэропортах и на вокзале Лондона, сообщает РБК со ссылкой на британскую полицию. Как следует из заявления полиции, 6 марта университет получил подозрительную посылку, о которой его сотрудники проинформировали экстренные службы. После того, как были эвакуированы несколько зданий университета, полицейские провели контролируемый взрыв устройства. Никто не пострадал. По словам представителя контртеррористического подразделения полиции Кларка Джаретта, посылка в Глазго, ее маркировка и тип взрывного устройства схожи с тремя посылками, которые были обнаружены ранее на вокзале Ватерлоо и в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити. По одной из версий, посылки поступили из Ирландии.​

Газета «Известия» со ссылкой на издание Taipei Times сообщает, что в настоящее время Китай активно разрабатывает бомбардировщик-невидимку, способный наносить ядерные удары. Издание Taipei Times утверждает, что об этом говорится вдокладе разведки США «О военной силе Китая» за 2019 год. Предполагается, что новый бомбардировщик обеспечит Китай первой надежной ядерной триадой систем доставки, распределенных по суше, воде и воздуху. При этом использует свою ядерную мощь Пекин якобы для запугивания США и Тайваня. Издание также считает, что игнорировать угрозу со стороны Китая нельзя, и призывает Вашингтон активнее противостоять Пекину. В начале января в Китае прошли испытания новейшей сверхмощной авиабомбы, которую окрестили «китайской версией «Матери всех бомб».

Власти национального парка Чинкве-Терре в Лигурии решили запретить туристам вход в шлепанцах и ввести штраф для нарушителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Mail. Решение было принято после того, как представители местных горно-спасательных отрядов пожаловались на путешественников, гуляющих по горной местности в неподходящей обуви. По информации спасателей, туристы отправляются в скалистую местность в шлепанцах и без воды. Предполагается, что размер штрафа будет зависеть от масштаба работ по спасению туриста, вызванных несоблюдением запрета. «Мы вводим эти меры постепенно, сначала будем информировать, потом – применять санкции», - заявил директор парка Чинкве-Терре Патрицио Скарпеллини.

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о том, что компания планирует распространить шифрование сообщений в своих мессенджерах, а также сделать их более совместимыми, пишет «Коммерсантъ». «Работать над введением сквозного шифрования для всех личных сообщений – правильное решение»,- сказал Цукерберг. При этом он уточнил, что детали плана могут меняться, так как компания будет проводить экспертные консультации в течение всего 2019 года.