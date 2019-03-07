Ранее он был освобожден от должности вице-министра национальной экономики
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Айбатыр Жумагулов возглавил Фонд социального медицинского страхования
Фото с сайта министерства национальной экономики

Айбатыр Жумагулов избран председателем правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования», сообщила пресс-служба фонда.

Как отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов, он «имеет большой опыт работы в финансовых структурах, курировал значимые проекты в министерстве национальной экономики».

«Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить прозрачность и системность этой работы. От эффективности ФСМС как финансового института в значительной степени будет зависеть успех всей реформы. Это - большая ответственность, и я верю, что он справится с поставленными задачами достойно», - отметил министр.

Напомним, сегодня пресс-служба премьера сообщила, что Айбатыр Жумагулов освобожден от должности вице-министра национальной экономики, которую он занимал с января 2017 года.

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