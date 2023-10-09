1,5 млн казахстанцев, живущих в бедности, предлагается страховать в системе ОСМС за счет бюджета

«Когда мы закон (об ОСМС - В.) вводили пять лет назад, каждый гражданин должен был обязательно быть в этой системе. За пять лет более трех миллионов человек не вошли в эту систему. На основании цифровой карты семьи по личному номеру мы определили людей, которых нет в системе и провели экспертизу», - сказала Гиният.

В результате, из 3,3 млн человек, по словам министра, у 800 тыс. человек оказалась «благополучная семья», доход и так далее, но «эти люди почему –то не вошли в систему».

«Когда будет общее декларирование населения, тогда мы можем привлекать их к ОСМС. А сейчас эти люди не только в фонд не платят, они не платят никаких других налогов, никуда», - констатировала министр.

Но есть, по ее словам, категория граждан с действительно тяжелым материальным положением - 1,5 млн человек живут в бедности.

«В основном это люди из села. Поэтому мы предлагаем застраховать этих людей за счет бюджета. Это еще обсуждается и с вами (с депутатами - В.), и с правительством, и с другими органами. По нашим подсчетам, примерно 70-80 млрд тенге нужно для этого», - заключила министр.