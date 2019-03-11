Китай временно приостановил эксплуатацию Boeing 737 Max 8

Как отметили в управлении гражданской авиации КНР, «подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая». Отмечается, что ограничение будет официально отменено только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее уведомление по этому поводу.

Напомним, Boeing 737 Max 8 утром в воскресенье потерпел крушение в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе 149 пассажиров и 8 членов экипажа. В числе жертв авиакатастрофы – граждане 35 стран, включая трех россиян и восемь граждан КНР. Также погибли 19 сотрудников ООН.

Отметим, что это второе крушение нового Boeing 737 Max 8: в октябре 2018 года такой же самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. После крушения самолета в Индонезии корпорация Boeing на основании предварительных результатов расследования направила операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Сообщалось, что проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max 8 могут коснуться 246 лайнеров по всему миру.

Напомним, что в Казахстане единственным эксплуатантом этого типа самолетов является авиакомпания SCAT, которая приобрела Boeing 737 Max 8 в апреле 2018 года.