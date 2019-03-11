В Минобороны создадут новые подразделения по кибербезопасности и робототехнике

В Вооруженных силах Казахстана началась работа по оптимизации. Как сообщила пресс-служба министерства обороны, проведен комплексный функциональный анализ по оптимизации деятельности ВС, разделенный на два этапа. Отмечается, что оптимизация позволит не только сэкономить порядка 1 млрд тенге, но и создать новые подразделения с учетом возникающих рисков, угроз и потребностей.

«К настоящему времени завершен первый этап функционального анализа, который показал, что действующая система управления Вооруженными силами имеет большой потенциал для совершенствования. Так, рассмотрена деятельность министерства обороны, Генерального штаба и Главных управлений Вооруженных сил РК. Оценена деятельность 50 подразделений и подведомственных учреждений общей численностью порядка 1500 человек. Переработано 1148 функций структурных подразделений. В результате выявлен ряд дублирующих, несвойственных, а также неучтенных, но востребованных функций в структурных подразделениях министерства обороны», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В центральном аппарате выявлено неравномерное соотношение количества руководителей к исполнителям. Это соотношение по международным стандартам составляет 1:10, а Минобороны планирует выйти на показатель 1:7, что «позволит повысить оперативность принятия решений и их реализации».

В целом для оптимизации функций и повышения эффективности системы планируется сформировать компактную структуру управления министерства. По данным ведомства, «это даст экономию бюджетных средств в размере около 1 млрд тенге, что позволит стимулировать наиболее эффективных должностных лиц, создать условия для расширения возможностей своей деятельности».

«Принимаемые меры придадут гибкость системе управления за счет оперативной корректировки организационно-штатной структуры и создания необходимых подразделений министерства и Генерального штаба, с учетом возникающих рисков, угроз и потребностей. Например, это позволит без бюрократической волокиты создать новые подразделения, призванные целенаправленно заниматься такими вопросами, как кибербезопасность, современное геоинформационное обеспечение, развитие сил специальных операций, системы связи нового поколения, робототехники, применение беспилотных летательных аппаратов и противодействие им», - добавили в Минобороны.

Отмечается, что «все эти меры вкупе с современными трендами позволят актуализировать и вывести на новый качественный уровень функционирования таких направлений, как цифровизация, обеспечение безопасности полетов всей государственной авиации, радиэлектронная борьба, инженерное обеспечение, военно-патриотическое воспитание и др.».

Между тем второй этап функционального анализа в этом году будет охватывать деятельность Вооруженных сил в целом, что, по данным оборонного ведомства, «позволит определить подходы к повышению боевых возможностей при наименьших затратах, в том числе за счет эффективности использования инфраструктуры, материальных, финансовых и человеческих ресурсов, а также выстраиванию оптимальной организационно-штатной структуры и схемы дислокации военных объектов».