Лишь на юге республики в ближайшие трое суток будет по-весеннему тепло
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Осадки и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Атмосферные фронты, перемещаясь с запада на восток Казахстана, вызовут осадки и похолодание 14-16 марта, сообщает РГП «Казгидромет».

«Циклон, формирующийся над Западным Казахстаном, с большой скоростью за сутки «убежит» на восток Западной Сибири. А атмосферные фронты, связанные с ним, также быстро переместятся с западных районов на восток республики, вызывая на своем пути осадки, мокрый снег, туман, гололед и понижение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

На юге Казахстана, по данным синоптиков, ожидаются местами дожди и даже грозы, но при этом будет по-весеннему тепло: днем воздух прогреется до +10+20°С.

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