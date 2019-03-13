Осадки и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане

«Циклон, формирующийся над Западным Казахстаном, с большой скоростью за сутки «убежит» на восток Западной Сибири. А атмосферные фронты, связанные с ним, также быстро переместятся с западных районов на восток республики, вызывая на своем пути осадки, мокрый снег, туман, гололед и понижение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

На юге Казахстана, по данным синоптиков, ожидаются местами дожди и даже грозы, но при этом будет по-весеннему тепло: днем воздух прогреется до +10+20°С.