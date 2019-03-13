В Казахстане появится публичный реестр осужденных за коррупцию госслужащих

Transparency Kazakhstan получил ответ от Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, в котором ведомство выразило готовность создать публичный реестр лиц, осужденных за коррупцию в Казахстане.

«Антикоррупционная служба поддержала идею о том, что подобный список, широко использующийся в международной практике, «позволит усилить гражданский контроль и повысит доверие общества к государственному аппарату». Более того, по информации АГДСПК, для скорейшего решения технических вопросов предложения экспертов Transparency Kazakhstan рассматриваются в администрации президента», - сообщили в общественном фонде.

В декабре подразделение глобального антикоррупционного движения Transparensy International в Казахстане предложило создать публичный реестр коррупционеров, который наглядно продемонстрирует результат борьбы с коррупцией. Тогда власти отказались от этой идеи, мотивируя это опасениями социального давления на таких лиц и их родственников. В свою очередь общественники привели в пример международную практику, которая позволила улучшить систему отбора на государственную службу и снизить число повторных коррупционных правонарушений и хищений.

Между тем в Transparency Kazakhstan отмечают, что «это не первое предложение общественников, конструктивно воспринятых государственными органами».

«В октябре прошлого года на основании предложений Transparency Kazakhstan были запущены технические изменения, которые со второго квартала 2019 года позволят фрилансерам оплачивать обязательные пенсионные отчисления на портале электронного правительства e-gov. Другое исследование Transparency Kazakhstan о таможенной коррупции стало основанием для ряда служебных проверок в министерстве финансов, по итогам которых установлены крупные импортеры, регулярно занижавшие таможенные платежи при ввозе товаров из Китая. В результате в бюджет страны не поступало в среднем 200 млрд тенге в год. Также общественники рассказали о проблемах реализации в Казахстане задержанного на границах товара. Ущерб от простаивания конфиската в складах временного хранения еще предстоит оценить», - пояснили в фонде.