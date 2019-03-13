Между тем приговор Нуралы Киясову и Арману Кудайбергенову оставлен без изменений
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Апелляционная коллегия смягчила наказание Жанар Толыбаевой
фото Ольги Логиновой

Апелляционная коллегия Алматинского городского суда сегодня рассмотрела апелляционные жалобы на приговор по делу об убийстве Дениса Тена, сообщает Sputnik Казахстан.

Согласно постановлению Жанар Толыбаева будет переведена из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности (колония-поселение). Ее адвокат Амангельды Сариев просил отсрочить своей подзащитной исполнение наказания в связи с рождением ребенка – Толыбаева родила мальчика 6 марта.

Оксана Тен и ее адвокаты изначально были против отсрочки наказания Жанар Толыбаевой.

«Наоборот, мы просим ужесточить наказание. Не может быть и речи об отсрочке и переквалификации статьи», - заявил адвокат потерпевшей стороны Сихинбаев.

Сегодня адвокаты, представляющие сторону родных Дениса Тена, попросили суд опросить свидетелей, среди которых старший брат Киясова Султан, его бывшая девушка Манзура Козбаулиева, Ержан Садуов, а также допрошенный в суде первой инстанции одноклассник Дениса Тена Руслан Хайруллаев. Мать погибшего спортсмена Оксана Тен по-прежнему настаивает на том, что убийство было заказным.

Между тем апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила приговор Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову без изменений.

17 января суд вынес приговор обвиняемым в деле об убийстве фигуриста Дениса Тена. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признаны вивновными в убийстве, разбое и краже и приговорены к 18 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима). Жанар Толыбаеву суд оправдал по статье 188 Уголовного кодекса (Кража по предварительному сговору), но признал виновной в недонесении о преступлении. Она была осуждена на 4 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд также взыскал в фонд потерпевших по 30 МРП с Кудайбергенова и Киясова и 20 МРП с Толыбаевой.

25-летний олимпийский призер по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.

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