Апелляционная коллегия смягчила наказание Жанар Толыбаевой

Апелляционная коллегия Алматинского городского суда сегодня рассмотрела апелляционные жалобы на приговор по делу об убийстве Дениса Тена, сообщает Sputnik Казахстан .

Согласно постановлению Жанар Толыбаева будет переведена из колонии средней безопасности в колонию минимальной безопасности (колония-поселение). Ее адвокат Амангельды Сариев просил отсрочить своей подзащитной исполнение наказания в связи с рождением ребенка – Толыбаева родила мальчика 6 марта.

Оксана Тен и ее адвокаты изначально были против отсрочки наказания Жанар Толыбаевой.

«Наоборот, мы просим ужесточить наказание. Не может быть и речи об отсрочке и переквалификации статьи», - заявил адвокат потерпевшей стороны Сихинбаев.

Сегодня адвокаты, представляющие сторону родных Дениса Тена, попросили суд опросить свидетелей, среди которых старший брат Киясова Султан, его бывшая девушка Манзура Козбаулиева, Ержан Садуов, а также допрошенный в суде первой инстанции одноклассник Дениса Тена Руслан Хайруллаев. Мать погибшего спортсмена Оксана Тен по-прежнему настаивает на том, что убийство было заказным.

Между тем апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила приговор Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову без изменений.

17 января суд вынес приговор обвиняемым в деле об убийстве фигуриста Дениса Тена. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признаны вивновными в убийстве, разбое и краже и приговорены к 18 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима). Жанар Толыбаеву суд оправдал по статье 188 Уголовного кодекса (Кража по предварительному сговору), но признал виновной в недонесении о преступлении. Она была осуждена на 4 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд также взыскал в фонд потерпевших по 30 МРП с Кудайбергенова и Киясова и 20 МРП с Толыбаевой.

25-летний олимпийский призер по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.